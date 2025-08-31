Es läuft richtig gut an der Börse Warschau, ganz einfach weil die Wirtschaft kräftig zulegt. Anlegen lohnt sich - via Aktien oder mit einem ETF. Von Martin Blümel. Es wird investiert in Polen. Im großen Hafen CPK südwestlich von Warschau. 2032 soll er fertig sein mit einer Kapazität von 40 Millionen Passagieren pro Jahr - was zu einem Platz im Mittelfeld der europäischen Airports reicht. Möglich wäre aber auch ein weiterer Ausbau auf 100 Millionen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE