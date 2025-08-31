ICP-Coin könnte deshalb ab Oktober den Krypto-Markt dominieren

Der ICP-Kurs hat über die vergangenen Monate einen Boden gebildet und kann daher nun mit einem attraktiven Chance-Risiko-Verhältnis erworben werden. In der nächsten Zeit kommt ein wichtiger Katalysator hinzu, welcher laut dem ICP-Gründer in der Kryptoindustrie einzigartig ist und diese in der nächsten Zeit maßgeblich bestimmen wird. Zusammen mit den Burnings bei einer zunehmenden Adoption könnte sich der ICP-Coin in der nächsten Zeit wie damals Pump.Fun und Virtuals Protocol überdurchschnittlich entwickeln. Erfahren Sie daher jetzt alle Details.

Internet Computer könnte sich ab Oktober sehr stark entwickeln

Bisher sei es laut dem ICP-Gründer Dominic erst 1 % der Kryptoinvestoren bekannt, dass es sich bei Internet Computer (ICP) um die einzige Blockchain handelt, welche die Apps in Wirklichkeit onchain abwickelt. Dies ist ein Kontrast zu den Wettbewerbern, die lediglich die Zustände und Smart-Contract-Logik auf einer Chain speichern, während die Frontends und App-Server meist auf Web2-Clouds anzufinden sind.

Auf diese Weise sind mit ICP überhaupt dezentrale KIs möglich, während es bei den Wettbewerbern Off-Chain-Inference über OpenAI-API oder dezentrale Netzwerke wie Gensyn, Bittensor und Ocean Protocol gibt. Dennoch ist Internet Computer nicht die einzige Chain, welche dezentrale KIs ermöglicht. So nutzt Bittensor (TAO) ebenfalls ein dezentrales KI-Netzwerk. Trotzdem ist es ein großer Vorteil gegenüber den Cloud-Diensten, die kaum Sicherheit bieten.

Less than 1% of Web3 knows this:



ICP remains the ONLY blockchain a) running apps onchain vs ON CLOUD with just a token onchain, b) running REAL decentralized AI, and c) providing a unique specialized tech stack where AI can build apps SOLO.



But this is about to CHANGE… - dom.icp 8 (@dominic_w) August 31, 2025

Ebenfalls würde es sich bei Internet Computer laut seinem Gründer um die einzige Blockchain handeln, welche mit einem Tech-Stack selbst Apps erstellen kann, beispielsweise durch den Befehl, dass eine Website errichtet werden soll. Dafür nutzt es die KI-Schnittstelle Caffeine, die für das Self-Writing Internet auf ICP sorgt.

Anschließend ist es möglich, diese App direkt auf der Chain zu starten und somit Geld zu verdienen. Daher könnten in nächster Zeit deutlich mehr Anwendungen auf ICP gestartet werden, ähnlich wie nach den leichten Starts von Memecoins und KI-Agenten durch Launchpads wie Pump.Fun und Virtuals Protocol.

Self-Writing Internet und Internet Computer werden ab Oktober dominieren

Außerdem schrieb Dominic von Internet Computer, dass mit dem Self-Writing Internet über die Blockchain in Wirklichkeit abgewickelt werden kann, was in diesem Moment benötigt wird. Dies könnten etwa Datingportal, lokale soziale Netzwerke für eine Familie, ein Onlineshop, ein Web3-Sharing-Economy-Model und mehr sein.

Bereits am Mitte Oktober soll das Self-Writing Internet seiner Einschätzung nach den größten Anteil der mächtigsten Blockchain-Technologie ausmachen. Da die Werte auf diese Weise direkt erlebt werden, würde somit auch die bisherige Dominanz der Narrativ bei den Investmententscheidungen zerstört werden.

My aim and wish: turn the tide away from blockchain narratives and vaporware BACK towards revolutionary decentralization tech, and utility that can be EXPERIENCED.



After many years working in the shadows, ICP will once again SHOCK the blockchain world with what is possible 8 - dom.icp 8 (@dominic_w) August 31, 2025

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist auch der in Internet Computer implementierte Burning-Mechanismus. Dieser verbrennt jedes Mal dann den ICP-Coin, wenn dieser in Cycles und somit eine Art digitalen Treibstoff umgewandelt wird.

Somit handelt es sich bei Internet Computer um eine deflationäre Kryptowährung, die durch die Adoption verringert wird und daher im Preis gefördert wird. Seit März dieses Jahres hat der ICP-Coin einen Boden zwischen 4,40 und 6,10 USD ausgebildet, welcher somit attraktive Nachkaufniveaus bietet. Möglicherweise kann schon bald eine Bewertung von 10 Mrd. USD erlangt werden, was vom aktuellen Niveau aus rund 4x entspricht.

Künstliche Intelligenzen erobern die Creator-Subscriber-Economy

Während sich Internet Computer auf den Bereich der künstlichen Intelligenzen für dezentrale Anwendungen spezialisiert, ist es bei SUBBD der Unterhaltungsbereich der Creator-Subsriber-Economy. Für diese werden verschiedene KIs bereitgestellt, welche das Erlebnis für die Content-Ersteller und ihre Fans auf die nächste Stufe bringen sollen.

Für viele Kreativschaffende werden mit den KIs einzigartige Vorteile geboten. Mit ihnen können sich etwa diverse Routineaufgaben übernehmen lassen, wie das Bearbeiten von Videos, die Kundenunterhaltungen, die Terminplanung und mehr. Aber auch die Fans können mit KIs eigene Inhalte von ihren Lieblingskünstlern erstellen.

Während viele Spitzenverdiener auf vergleichbaren Plattformen Millionen US-Dollar pro Monat verdienen, schaffen dies mittlerweile auch KI-Models. Somit bietet sich ein weiterer spannender Geschäftszweig. Die Künstler werden jedoch nicht nur von der Zeitersparnis überzeugt, sondern auch der fairen Pauschalgebühr von 20 %, womit sie wiederum mehr vom Lohn behalten.

Victoria Pérez is now LIVE on SUBBD!



Unlock exclusive content, never-before-seen photos, and the full Victoria experience



Only on $SUBBD pic.twitter.com/uuf8yxUp5w - SUBBD (@SUBBDofficial) August 29, 2025

Konkurrenten wie OnlyFans werden mit 8 Mrd. USD bewertet, während SUBBD sogar fortschrittliche KIs und eine attraktive Web3-Ökonomie zu bieten hat sowie mit dem Presale erst 1,08 Mio. USD eingenommen hat. Wer sich noch gute Startkonditionen sichern will, kann den SUBBD-Coin noch für die nächsten 3 Tage für 0,056325 USD kaufen.

Die neu erworbenen Token lassen sich auch in einen Staking-Smart-Contract einzahlen, um feste Zinsen von 20 % pro Jahr zu verdienen. Damit schalten sie weitere exklusive Vorteile frei wie Erfahrungspunkte, um weitere Premiuminhalte zu erhalten und an dem Erfolg der Plattform beteiligt zu werden. Im Vergleich zu anderen Presale ist die App schon online und hat zahlreiche erfolgreiche Content-Ersteller sowie Fans vorzuweisen.

