Der Hersteller von Industriekameras und Software Basler überrascht mit einem Gewinnsprung. Die Aktie gehört schon länger zu den Top-Performern am deutschen Aktienmarkt. Die Investmentbank Jefferies hat die Aktie des norddeutschen Kameraspezialisten Basler hochgestuft und empfiehlt nun den Kauf. Obwohl die Aktie 2025 bereits stark gestiegen ist, erhöht Analyst Martin Comtesse das Kursziel deutlich auf 21 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von weiteren 30 Prozent signalisiert. Hintergrund sind verbesserte Wachstumsaussichten und eine kräftige Margenerholung. Mit den Kameras von Basler werden vor allem industrielle Bildverarbeitungsaufgaben gelöst. Diese Industriekameras dienen hauptsächlich zur
