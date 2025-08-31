Carsten Stork: Baumwolle: Schwacher Wochenabschluss - nur Saisonalität bietet Halt

Anzeige / Werbung

Carsten Stork analysiert die Entwicklung am Baumwoll-Markt

Der Baumwolle-Future an der US-ICE musste in der abgelaufenen Handelswoche deutliche Verluste hinnehmen und beendete den Handel am Freitag mit -2,18% bei 66,53 US-Cent je Pfund. Bereits zu Wochenbeginn standen die Notierungen unter Druck, belastet von einer schwächeren globalen Nachfrage und zusätzlichen Belastungsfaktoren aus der Handelspolitik. Die Entscheidung der USA, Strafzölle auf indische Textilien zu erheben, dürfte die Nachfrage im wichtigen US-Markt dämpfen, während gleichzeitig günstigere Polyesterpreise den Wettbewerb für Baumwolle verschärfen.

Die Positionierungsdaten verstärken das negative Bild: Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen zuletzt erneut leicht ausgebaut und hält nun über 37.500 Kontrakte short - ein klarer Hinweis darauf, dass spekulative Investoren weiter auf fallende Preise setzen. Auch die Exportdaten zeigen keine Trendwende: Die US-Verkäufe liegen rund 23% unter Vorjahr und deutlich hinter dem üblichen Saisonrhythmus zurück.

Übrigens: Mein Kollege Dr. Dennis Riedl hat mal wieder einen neuen kostenlosen Report für Sie erstellt. Wenn Sie diesen heißen Börse-Sommer einigermaßen entspannt überstehen wollen, müssen Sie sich die "3 Coolen Sommer-Aktien" unbedingt ansehen. Einfach hier kostenlos herunterladen.

Einziger Lichtblick bleibt die Saisonalität: Historisch sind die Monate bis Ende September oft von einer temporären Erholung geprägt, ehe der Markt ab Herbst wieder in eine schwächere Phase übergeht.

Fazit

Baumwolle bleibt fundamental und spekulativ unter Druck. Ohne klare Nachfrageimpulse dürfte eine nachhaltige Erholung schwerfallen. Kurzfristig könnte die saisonale Komponente zwar für Stabilisierung sorgen, mittel- bis langfristig überwiegen jedoch die Risiken sinkender Preise.

Enthaltene Werte: XD0002742068