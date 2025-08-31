© Foto: openAIVom Fast-Kollaps zum Rekordhoch: Build-A-Bear erfindet sich mit E-Commerce, Lizenzen & neuer Zielgruppe neu. Gelungener Turnaround unter Sharon Price John.Viele kennen sie noch: Die Build-A-Bear Filialen, in die jedes Kind wollte, um sich einen eigenen Teddybären zu bauen. Doch lange Zeit war es ruhig um das Unternehmen - vor allem in Deutschland, wo 2019 alle Filialen und 2020 auch der Online-Shop schließen mussten. Heute präsentiert sich Build-A-Bear Workshop völlig neu: digital, profitabel und mit einem klaren Wachstumskurs. Vom Absturz zum Neuanfang Bei Build-A-Bear konnten Kinder ihren eigenen Teddybären bauen. Vom Auswählen des Fells über das Befüllen mit Watte bis hin zu Kleidung, …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE