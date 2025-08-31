Krypto-Investments sollen jährlich durchschnittlich 53 % steigen

Während sich manche fragen mögen, ob es sich angesichts der explosiven Kursanstiege noch lohnt, in Kryptowährungen zu investieren, weisen Prognosen darauf hin, dass sie auch in den nächsten Jahren noch jährlich um durchschnittlich 53 % zulegen sollen. Was dies für den Krypto-Markt bedeutet und welche Sektoren dabei die meisten Zuflüsse der 100 Bio. USD erhalten dürften, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Krypto-Investments steigen jährlich durchschnittlich 49 %

Raoul Pal, ein bekannter Makroinvestor und Krypto-Analyst, hat in einer seiner neuesten Prognosen vorausgesagt, dass der Krypto-Markt bis zum Jahr 2030 bereits auf 1 Mrd. Nutzer kommen wird. Im Vergleich zu der Prognose von Statista, laut der bis zum Jahresende 861 Mio. erreicht werden, entspricht dies einem jährlichen Zugewinn von 3 %.

Ausgehend von dem aktuellen Preis rechnet er von asymmetrischen Investmentgewinnen für alle, welche nun in Kryptowährungen investieren. So können die digitalen Assets im bullischen Szenario laut Pal schon im Jahr 2030 eine Marktkapitalisierung von 100 Bio. USD erreicht haben.

Im Vergleich zu den heutigen rund 4 Bio. USD entspricht dies 25x und somit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 90 %. Im Basisszenario wird die Marke im Jahr 2032 überschritten, womit es ein CAGR von 53 % wäre. Aber auch im bärischen Szenario im Jahr 2035 läge das jährliche Wachstum im Schnitt bei 38 %.

https://twitter.com/RaoulGMI/status/1961949795842506978

Mit 100 Bio. USD würden die digitalen Vermögenswerte dieselbe Marktkapitalisierung wie die globalen Vermögenswerte und eine etwas höhere als die globale Geldmenge M2 aktuell haben. Im Vergleich dazu wird der Immobiliensektor auf 400 Bio. USD und der Schuldenmarkt auf 300 Bio. USD geschätzt.

Allerdings werden diese ebenfalls wachsen, sodass die Bewertung der Kryptowährungen im Verhältnis zu diesen nicht mehr so extrem wirkt. So würde bis 2035 der Immobiliensektor mit einem CAGR von 4 % auf 615 Bio. USD, der Schuldenmarkt mit 2,8 % auf 420 Bio. USD, die Equities mit 5 % auf 170 Bio. USD und die Geldmenge mit 5 % auf 140 Bio. USD kommen.

So könnte sich das hohe Wachstum des Krypto-Marktes verteilen

Primär wurde Bitcoin als Wertspeicher gekauft, was auch in Zukunft weiterhin einen Großteil der Zuflüsse in den Krypto-Markt darstellen dürfte. Erkennbar ist dies auch an der Bitcoin-Dominanz, die sich weiterhin mit 57,2 % auf einem hohen Niveau hält. Das digitale Gold könnte dabei 20 bis 25 % und somit 20 bis 25 Bio. USD ausmachen.

Aber auch Ethereum dürfte als führende dezentrale Infrastruktur und angesichts der technologischen Optimierungen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Daher sind rund 15 bis 20 % der Mittelzuflüsse und demnach 15 bis 20 Bio. USD für ETH zu erwarten, welche sich auf das Ökosystem verteilen.

Sektor Anteil (%) Volumen (Bio. USD) Bitcoin (SoV) 20-25 % 20-25 Bio. Ethereum & DeFi (inkl. L2) 15-20 % 15-20 Bio. Stablecoins & Banking 2.0 10-15 % 10-15 Bio. Tokenisierung (RWA) 15-20 % 15-20 Bio. DePIN 5-10 % 5-10 Bio. KI + Blockchain 5-8 % 5-8 Bio. NFTs, Gaming, Metaverse 5-7 % 5-7 Bio. Memecoins & Community 3-5 % 3-5 Bio. Sonstige 2-5 % 2-5 Bio. Gesamt 100 % 100 Bio.

Einen bedeutenden Bereich werden auch die Stablecoins ausmachen, mit denen die USA ihr Schuldenproblem zumindest teilweise kompensieren will. Sie sollen laut einer Citi-Prognose bis 2030 auf 4 Bio. USD kommen und könnten bis 2035 schon eine Bewertung von 10 bis 15 Bio. USD erlangen.

Besonders wichtig ist auch die Tokenisierung von traditionellen Vermögenswerden. Während einige Prognosen bis 2030 von bis zu 30 Bio. USD ausgehen, sind 15 bis 20 Bio. USD schon deutlich konservativer. Auf jeden Fall wird es einer der wichtigsten Sektoren der nächsten Zeit sein.

Weiter noch sollten die DePIN-Projekte im Auge behalten werden, die 5 bis 10 % und daher 5 bis 10 Bio. USD erreichen könnten. Ebenfalls von großer Relevanz sind die künstlichen Intelligenzen, die auf 5 bis 8 Bio. USD kommen sollten. Aber auch Gaming dürfte 5 bis 7 Bio. USD, die kulturellen Memecoins 3 bis 5 Bio. USD und weitere Sektoren 2 bis 5 Bio. USD ausmachen.

