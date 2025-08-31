Carsten Stork: Gold: Auf dem Weg zum Allzeithoch - Rallye setzt sich fort

Anzeige / Werbung

Bei Gold ist noch einiges mehr drin. Wie Sie sich jetzt auftstellen sollten

Der Gold-Future an der JME beendete die vergangene Handelswoche mit einem deutlichen Plus von +2,89% bei 3.516,1 US-Dollar je Unze. Damit setzte der Markt seine Aufwärtsbewegung fast durchgehend seit Montagabend fort. Ein kurzer Rücksetzer am Dienstag drückte die Notierungen noch einmal knapp unter 3.400 US-Dollar, doch von dort startete eine dynamische Rallye, die den Future bis zum Wochenschluss auf das aktuelle Niveau trug. Mit diesem Anstieg liegt Gold nur noch wenige Dollar unter dem bisherigen Allzeithoch von 3.534,1 US-Dollar, das am 8. August in der asiatischen Session erreicht wurde.

Fundamental bleibt die Gemengelage klar bullish: Die Aussicht auf eine Zinssenkung der Fed im September stärkt das Interesse an nicht-verzinslichen Anlagen wie Gold, während die Unsicherheiten rund um die politische Einflussnahme auf die Fed zusätzliche Safe-Haven-Nachfrage erzeugen. Zudem profitiert Gold vom schwächeren US-Dollar, der im August rund 2% nachgegeben hat.

Auch die COT-Daten bestätigen den Aufwärtstrend: Das Managed Money hält weiterhin ein starkes Long-Engagement von über 214.000 Kontrakten. Hinzu kommt die günstige Saisonalität, die traditionell bis mindestens Ende September steigende Kurse begünstigt.

Fazit

Gold präsentiert sich in glänzender Verfassung und hat beste Chancen, in Kürze ein neues Allzeithoch zu markieren. Mit starker Long-Positionierung, saisonalem Rückenwind und dem geldpolitischen Umfeld spricht vieles dafür, dass die Rallye noch nicht am Ende ist - ein Ausbruch über 3.534 US-Dollar könnte die Tür in Richtung 3.600 öffnen.

Enthaltene Werte: XD0002747026