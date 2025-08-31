Carsten Stork: Weizen: Stabilisierung nach Wochentief - Darauf kommt es jetzt an!

Anzeige / Werbung

Weizen mit starker Trendwende - Ist die Bahn jetzt frei?

Der Weizen-Future an der CBOT konnte sich in der vergangenen Handelswoche leicht erholen und schloss mit einem Plus von +1,18% bei 533,75 US-Cent je Bushel. Zur Wochenmitte stand der Markt nochmals stark unter Druck: Am Donnerstag markierte Weizen ein Wochentief bei 520,25 US-Cent, bevor zum Wochenschluss Käufer zurückkehrten und den Preis wieder in den Bereich über 530 US-Cent trugen. Damit zeigt sich nach den anhaltenden Abwärtsbewegungen der letzten Wochen erstmals eine gewisse Stabilisierungstendenz.

Fundamental bleibt das Bild jedoch belastet. Die globalen Produktionsaussichten sind solide: Australien meldet eine deutliche Anhebung seiner Ernteprognose auf bis zu 35 Mio. Tonnen, auch Russland und Kanada erwarten robuste Ernten. Gleichzeitig drücken Rekordernten bei Mais und Sojabohnen in den USA indirekt auf die gesamte Getreidekomplex-Preisstruktur. Zwar gibt es im Schwarzen Meer vereinzelt Wetterrisiken, doch insgesamt überwiegt derzeit das Überangebot, was die Rallyeversuche ausbremst.

Die Positionierungsdaten liefern dennoch interessante Signale: Das Managed Money hat seine Short-Positionen zuletzt leicht reduziert, hält aber mit 78.782 Kontrakten weiterhin ein sehr hohes Short-Exposure. Damit bleibt der Markt anfällig für technische Gegenbewegungen, sollte es zu einem Ausbruch über die jüngsten Hochs kommen.

Saisonal sieht das Bild für den Weizen-Future günstig aus. Historisch sind die Wochen bis Mitte September von einer leichten Erholung geprägt, bevor der Markt ab dem Herbst wieder unter Druck gerät.

Fazit

Weizen zeigt erste Anzeichen einer Bodenbildung nach dem jüngsten Abverkauf. Solange sich die Notierungen über 520 US-Cent behaupten können, bestehen Chancen auf eine technische Erholung, die durch die saisonale Komponente zusätzlich gestützt wird. Das hohe Short-Engagement des Managed Money erhöht zudem das Potenzial für eine dynamische Gegenbewegung, sollte es zu einem Short-Covering kommen.

Enthaltene Werte: XD0002742308