Carsten Stork: Bitcoin: Korrektur nach Erholung - spekulative Shorts stark reduziert

Anzeige / Werbung Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den Bitcoin Der Bitcoin-Future verzeichnete in der vergangenen Woche deutliche Verluste und schloss mit -7,63% bei 108.265 US-Dollar. Zwar gelang am Donnerstag noch ein Anstieg bis auf 114.225 US-Dollar, doch der anschließende Abverkauf sorgte für ein klares Wochentief und markierte eine deutliche Korrektur nach den starken Zugewinnen der Vormonate. Interessant ist jedoch die Entwicklung bei den COT-Daten: Das Managed Money hat seine Netto-Short-Positionen massiv reduziert - von einem Jahreshöchststand von -2.486 Kontrakten Mitte Juli auf nur noch -372 in der vergangenen Woche. Diese deutliche Bereinigung spricht eher für eine Stabilisierung und könnte mittelfristig den Boden für eine Erholung bereiten. Fazit Kurzfristig bleibt der Bitcoin-Future nach der scharfen Korrektur anfällig für weitere Rücksetzer. Die deutliche Reduktion der Short-Positionen signalisiert jedoch, dass der Verkaufsdruck nachlässt. Sollte sich die Marke um 108.000 US-Dollar behaupten, könnte dies die Basis für eine neue Aufwärtsbewegung in den kommenden Wochen bilden.

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )