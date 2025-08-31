Carsten Stork: Platin: Stabilisierung auf 4-Wochen-Hoch - Aber Vorsicht!

Anzeige / Werbung

Rohstoff-Profi Carsten Stork analysiert den aktuellen Platin-Markt

Der Platinum-Future an der CME beendete die vergangene Handelswoche mit einem leichten Plus von +0,46% bei 1.370,3 US-Dollar je Unze. Damit notierte das Edelmetall nur knapp unter dem Wochenhoch von 1.374,9 US-Dollar. Zwischenzeitlich kam es jedoch zu deutlicher Volatilität: Am Dienstag sackten die Preise kurzfristig auf ein Tief von 1.325,7 US-Dollar ab, bevor eine dynamische Erholung einsetzte, die den Markt zurück in Richtung der Hochs trug.

Fundamental bleibt das Umfeld konstruktiv. Die weltweite Platinversorgung ist seit drei Jahren defizitär, belastet vor allem durch sinkende Fördermengen in Südafrika. Für 2025 prognostiziert der World Platinum Investment Council ein Angebotsdefizit von rund 848.000 Unzen. Auf der Nachfrageseite sorgt die wachsende Rolle von Platin in der Wasserstoffwirtschaft und bei Brennstoffzellen für einen strategischen Nachfrageanker. Auch die politische Unsicherheit rund um die US-Geldpolitik - zuletzt befeuert durch Trumps Versuche, Einfluss auf die Fed zu nehmen - unterstützt den Safe-Haven-Charakter von Edelmetallen insgesamt.

Ein Blick auf die COT-Daten zeigt jedoch, dass die spekulative Unterstützung zuletzt nachgelassen hat. Das Managed Money hält aktuell rund 15.700 Kontrakte netto long - deutlich weniger als Mitte Juni, als noch fast 27.000 Kontrakte long waren. Zwar ist die aktuelle Positionierung stabil, der Rückgang signalisiert jedoch ein vorsichtigeres Engagement institutioneller Anleger.

Saisonal ist die Lage zudem eingetrübt: Ab Ende August beginnt für Platin traditionell eine schwächere Phase, die meist bis Ende September anhält. Erst danach kommt es typischerweise zu einer Konsolidierung, bevor im Dezember die saisonal starke Jahresendrallye einsetzt.

Fazit

Platin zeigt sich kurzfristig robust und profitiert von fundamentalen Engpässen sowie der breiten Nachfragebasis in der Industrie. Dennoch mahnt die schwache Saisonalität und die reduzierte spekulative Positionierung zur Vorsicht. Rücksetzer in den kommenden Wochen sind nicht auszuschließen, bevor ab dem Winterquartal wieder mit einer deutlicheren Rallye zu rechnen ist.

