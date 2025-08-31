Carsten Stork: Zucker: Enge Range vor möglichem saisonalem Wendepunkt

Anzeige / Werbung

Zucker mit starker Trendwende - Ist die Bahn jetzt frei?

Der Zucker-Future an der ICE US zeigte sich in der vergangenen Woche schwach und verlor -0,61%. Mit einem Schlusskurs von 16,34 US-Cent je Pfund bewegte sich der Markt in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, ohne klare neue Impulse zu setzen. Damit bestätigte sich die zuletzt beobachtete Tendenz einer Bodenbildung nach den starken Abgaben der Vormonate.

Fundamental bleibt die Lage zweigeteilt. Einerseits üben steigende Produktionsprognosen aus den Hauptanbaugebieten Brasilien, Indien und Thailand Druck auf die Preise aus. So meldete Unica für die erste Augusthälfte eine deutliche Ausweitung der brasilianischen Zuckerproduktion um +16% im Jahresvergleich. Auch die Perspektive, dass Indien angesichts günstiger Monsunbedingungen wieder Exportmengen freigeben könnte, wirkt preisbelastend. Andererseits bleibt das globale Bild weniger eindeutig: Die Internationale Zuckerorganisation (ISO) prognostiziert für 2025/26 zwar ein weiteres Defizit, wenn auch deutlich kleiner als im Vorjahr. Dieser Mix sorgt für Unsicherheit im Markt.

Ein Blick auf die Positionierungsdaten zeigt, dass das spekulative Interesse weiterhin auf der Short-Seite liegt. Das Managed Money hält aktuell über 74.000 Netto-Short-Kontrakte. Immerhin kam es in der vergangenen Woche nicht zu einer weiteren Aufstockung dieser Short-Engagements, was auf eine gewisse Zurückhaltung der Spekulanten hindeutet. Sollte es zu positiven Impulsen auf der Nachfrageseite kommen, könnte dies die Basis für eine technische Erholung bilden.

Saisonal betrachtet nähert sich der Markt nun einem potenziellen Wendepunkt. Historisch markiert der September häufig ein temporäres Tief, bevor die Preise in den Herbstmonaten bis Mitte November deutlich anziehen. Diese Komponente spricht dafür, dass sich das aktuelle Niveau als Boden etablieren könnte - vorausgesetzt, die fundamentale Angebotswelle nimmt nicht weiter an Fahrt auf.

Fazit

Der Zucker-Future verharrt aktuell in einer Konsolidierungsphase, belastet durch starke Angebotsprognosen, aber unterstützt durch eine stabilisierende Saisonalität. Solange das Managed Money massiv short positioniert bleibt, kann ein saisonaler Aufwärtsimpuls schnell in Bewegung geraten. Trader sollten den Markt aufmerksam beobachten - die nächsten Wochen könnten den Übergang von einer Seitwärtsphase in eine saisonale Rallye markieren.

Enthaltene Werte: XD0002742274