Alzey (ots) -Ehrensache-Preise 2025 verliehenSWR zeichnet Preisträger:innen für ehrenamtliches Engagement ausAlzey. Auf dem Obermarkt wurden die "Ehrensache"-Preise des Jahres 2025 verliehen. Beim Landesweiten Ehrenamtstag am Sonntag, 31. August, zeichnete der Südwestrundfunk (SWR) in der Live-Sendung "SWR Ehrensache 2025" dort ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung war Höhepunkt der Veranstaltung und wurde live im Fernsehprogramm des SWR ab 18:15 Uhr von der Bühne im Stadtzentrum übertragen.Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der "Ehrensache" sind:- Eva Jammermann aus Bitburg. Sie erhielt den Publikumspreis der "Ehrensache" für ihr Engagement für kranke, behinderte und in Not geratene Kinder und deren Familien im Verein Lichtblicke Bitburg e. V. Die Zuschauer:innen der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und die Hörer:innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt.- Manfred und Ursula Braun aus Nassau/Lahn: Sie setzen sich für den Naturschutz in der Region Westerwald und darüber hinaus ein. Schon ihr Leben lang sind die beiden ehrenamtlich für Natur und Umwelt aktiv, leiten Exkursionen, erklären Vogelstimmen, die Lebensweise von Fledermäusen und vieles mehr. Die Brauns gelten als "Urgesteine des Naturschutzes in Rheinland-Pfalz".- Andrea Barie aus Neuhofen bei Ludwigshafen: Sie veranstaltet ehrenamtlich Trainings zu Argumentationshilfe und Zivilcourage, z. B. gegen Antisemitismus oder für kommunalpolitisch aktive Menschen. Sie berät, hält Vorträge, leitet Seminare, plant Veranstaltungen und vieles mehr. Sie hat das "Präventionstheater Schifferstadt" mitbegründet, das diverse Arten von Betrug veranschaulicht. Frau Barie engagiert sich in vielen Netzwerken zur Prävention und z. B. der Landeszentrale für politische Bildung.- Die jungen Leute vom Kultur- und Geselligkeitsverein Fischbach e. V. Fischbach bei Dahn ist ein kleiner Ort im Herzen des Pfälzerwaldes. Die einzig verbliebene Dorfkneipe, die "Grenzbachstube" sollte dicht machen und der Ort hätte damit seinen letzten Treffpunkt verloren. 2024 schlossen sich eine Handvoll junger Leute zusammen, gründeten einen Verein, sanierten und renovierten das Lokal und eröffneten es. Sie wurden zu ehrenamtlichen Gastronomen. Man kann auch sagen, sie kamen von einer "Schnapsidee" zum guten Zweck. Die Einnahmen kommen Dorfprojekten zugute.- Edgar Schmitt vom Verein "Bürger helfen Bürgern 2020 Fidei e. V." aus Zemmer im Landkreis Trier-Saarburg nahm den "Sonderpreis zum Tag des Ehrenamts" aus den Händen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer persönlich entgegen. Sein Verein kooperiert mit wichtigen Institutionen und kümmert sich mit Bürgertreff, Bürgerbus, Hausaufgabenhilfe, Mittagstisch für Senioren und vielem mehr um Inklusion.Florian Künstler und Lisa Feller traten aufÜber die "Ehrensache"-Preise hatte eine dreiköpfige Jury entschieden, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Singer/Songwriter Florian Künstler und die Comedian Lisa Feller angehörten. Martin Seidler moderierte die Sendung "SWR Ehrensache 2025". Als Dankeschön für die vielen Ehrenamtlichen im Land trat Florian Künstler als musikalischer Gast auf und Lisa Feller unterhielt mit einer Comedy-Einlage.Fotos ab Montag, 1.9.2025, auf ard-foto.deWeitere Informationen und Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten auf https://www.swr.de/ehrensache/Die Sendung "Ehrensache 2025" wird am Tag der Deutschen Einheit, Freitag, 3. Oktober 2025, ab 18:45 Uhr im Fernsehprogramm des SWRs für Rheinland-Pfalz wiederholt und ist in der ARD Mediathek abrufbar.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6107533