USA plant erste Landrechte zu tokenisieren: Wer sind die Profiteure?

Gespannt blickt die Welt in die USA, die ein weiteres Vorhaben für die Kryptoindustrie plant, welches schon bald Geschichte schreiben wird. Denn im Zuge des Wiederaufbaus von Gaza sollen erstmalig die Landrechte einer ganzen Region tokenisiert werden. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

USA wollen ersten Landrechte tokenisieren

Seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump hat sich das rechtliche Umfeld für die Kryptoindustrie deutlich verbessert, was den Grundstein für die künftige Adoption gelegt hat. Darüber hinaus beabsichtigt das Land selbst zum führenden Standort des Krypto-Marktes zu werden.

In dieser Hinsicht ist nach den mit Bitcoin abgesicherten Immobilien nun ein neues Projekt aus diesem Sektor hinzugekommen. So beabsichtigt man derweilen, im Zuge der Rekonstruktion von Gaza die Landrechte der Palästinenser über eine Blockchain abzubilden.

Crypto use cases keep growing



The Washington Post reported on August 27, 2025, that the U.S. is developing a 10-year plan for Gaza's reconstruction, including a proposal to offer Palestinians digital tokens and $5,000 in cash for temporary relocation during the rebuilding… - MartyParty (@martypartymusic) August 31, 2025

Auf diese Weise würden sie von einer transparenten, sicheren und dezentralen Infrastruktur profitieren, sofern eine öffentliche Blockchain dafür verwendet wird. Da die Landrechte in einigen Regionen auf der Erde nicht selten ein Streitpunkt und eine Gefahr für Betrug darstellen, ist dies ein deutlich vielversprechenderer Ansatz.

Die dabei geschürften Token sollen über den sogenannten "Great Trust" tokenisiert werden. Sie repräsentieren dann den Anspruch auf Wohnraum. Somit handelt es sich um eine Art RWA-Token (Real World Asset), die in den nächsten Jahren noch an Bedeutung gewinnen.

Diese Blockchains können von tokenisierten Landrechten profitieren

Bei dem Vorhaben der USA, die Landrechte zu tokenisieren, handelt es sich um ein wichtiges Experiment. Denn somit soll die dringend benötigte Sichererstellung der Landrechte gewährleistet werden, was oft nicht klar dokumentiert ist.

Allerdings warnen Kritiker davor, dass die Tokenisierung der Landrechte auch zu einer "digitalen Enteignung" führen kann. Schließlich können einige Menschen möglicherweise nicht mit digitalen Assets umgehen oder werden somit zu einem schnellen Verkauf genötigt, der ihnen möglicherweise finanziell schadet.

GazaCoin: ethnic cleansing as NFT drop



Under Trump's Gaza plan, land "freed" by Gazans' "voluntary removal" would be managed by U.S. trustees and owned via digital tokens. pic.twitter.com/yuWhDqZiuN - robert (@rfhirschfeld) August 31, 2025

Sollte das Konzept der USA von den beiden Konfliktparteien angenommen werden, ist jedoch eher mit positiven Auswirkungen zu rechnen. Schließlich zeichnen sich die Blockchains durch ihre Transparenz und Sicherheit aus. Zudem könnten die Token auch noch für andere Zwecke wie die geplanten Mittelzuschüsse verwendet werden.

Bisher wurden noch keine konkreten Aussagen über die gewählte Blockchain gemacht. Allerdings ist aufgrund der Dominanz der verschiedenen Chains in diesem Sektor die Wahrscheinlichkeit sehr hohe, dass es Ethereum oder aber Solana werden. Ebenfalls würden der XRP Ledger oder Hedera Hashgraph dafür infrage kommen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr.