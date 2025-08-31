Suwon, Südkorea (ots/PRNewswire) -Laut dem jüngsten Bericht "Atomic Force Microscopy Market - Global Forecast to 2030" (Bericht zum Markt für Rasterkraftmikroskopie - Globale Prognose bis 2030), der von MarketsandMarkets veröffentlicht wurde, hält Park Systems den höchsten globalen Umsatzanteil auf dem Markt für Rasterkraftmikroskopie (AFM). Der Bericht geht davon aus, dass der globale AFM-Markt von 513,6 Millionen USD im Jahr 2024 bis 2030 auf 762,2 Millionen USD anwachsen wird, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,1 %.Der Bericht bezeichnet Park Systems als "Star Player", da das Unternehmen sowohl beim Umsatz als auch bei der Produktpalette führend ist. Die firmeneigene "True Non-Contact Mode"-Technologie ermöglicht eine hochauflösende Bildgebung ohne Beschädigung empfindlicher Proben, was sich besonders für Anwendungen in den Bereichen Halbleiter, Materialwissenschaften und Biowissenschaften eignet. Seine automatisierten AFM-Lösungen eignen sich sowohl für die industrielle Qualitätskontrolle als auch für die akademische Forschung, heißt es in dem Bericht.Die 2024 Company Evaluation Matrix, eine Quadrantenanalyse der wichtigsten Branchenakteure in diesem Bericht, hebt die Führungsposition von Park Systems hervor. Park Systems befindet sich im oberen rechten Quadranten der "Star Players" und ist das einzige Unternehmen, das sowohl beim Umsatz als auch bei der Produktpalette führend ist. Die Matrix bewertet die Marktteilnehmer auf der Grundlage verschiedener Parameter wie F&E-Bemühungen, Produktangebot, Verbraucherwahrnehmungsindex, Partnernetzwerke, geografische Präsenz, Jahresumsatz sowie jüngste strategische Aktivitäten - Bereiche, in denen der Bericht eine bessere Leistung als die seiner Konkurrenten feststellt.Das Unternehmen hat seine technologische Bandbreite durch strategische Übernahmen erweitert. Vor allem die Integration von Lyncée Tec SA, einem Schweizer Innovator im Bereich der digitalen holografischen Mikroskopie (DHM), stärkt die Position von Park Systems als Komplettanbieter von multimodalen Messlösungen.Dieser Zusammenschluss spiegelt die langfristige Vision von Park Systems wider, ein vernetztes Ökosystem für die hybride Analyse auf der Nanoskala aufzubauen, in dem AFM-, DHM- und bildgebende spektroskopische Ellipsometrie-Technologien (ISE) zusammenarbeiten, um umfassendere Erkenntnisse zu gewinnen.MarketsandMarkets erkennt in seiner jüngsten Analyse Park Systems nicht nur als den derzeitigen Marktführer im Bereich AFM-Umsätze an, sondern auch als ein Unternehmen mit einer breiten Produktpalette sowie anerkannten technologischen Stärken bei der Nanomessung. Mit einer starken globalen Präsenz sowie einem durch strategische Übernahmen erweiterten Portfolio ist das Unternehmen gut positioniert, um die Verbreitung und Anwendung der Rasterkraftmikroskopie in einem breiten Industriespektrum voranzutreiben, so der Bericht.Informationen zu Park Systems Corp. (KOSDAQ: 140860)Park Systems ist ein weltweit führender Anbieter von Rasterkraftmikroskopie (AFM) sowie fortschrittlichen Nanomesssystemen und bietet hochauflösende, zerstörungsfreie Messlösungen für Halbleiter, Displays, Materialien, Biowissenschaften und Datenspeicherung. Das Unternehmen ist für seine "True Non-Contact"-Technologie sowie für seine Automatisierungsmöglichkeiten bekannt und bietet eine hervorragende Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit den jüngsten Übernahmen von Accurion (ISE, AVI) und Lyncée Tec (DHM) expandiert Park Systems in die optische Messtechnik der nächsten Generation. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Südkorea und betreibt ein globales Netzwerk in Asien, Europa und Nord- sowie Südamerika. Weitere Informationen finden Sie auf www.parksystems.com.Park Systems Corp: https://mma.prnewswire.com/media/490994/5484673/Park_Systems_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/490994/Park_Systems_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/park-systems-von-marketsandmarkets-zum-weltweiten-marktfuhrer-im-afm-markt-ernannt-302542715.htmlPressekontakt:Peter Park,Globaler Kommunikationsmanager,Park Systems Corp. peter.park@parksystems.comOriginal-Content von: Park Systems Corp., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180676/6107534