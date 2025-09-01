Berkshire Hathaway: Buffett setzt auf neue Aktie und alten Plan!

95 Jahre und kein bisschen leise!

Rückblick

Warren Buffett feierte kürzlich seinen 95. Geburtstag. Trotz seines hohen Alters bleibt er eine zentrale Figur. Seine Anlagestrategie ist unverändert: Der Fokus liegt auf der Investition in große, etablierte Qualitätsunternehmen mit einem "ökonomischen Burggraben" und einem stabilen Cashflow. Beispiele aus dem aktuellen Portfolio sind Apple, American Express und Bank of America. Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal 2025 eine neue Position in der UnitedHealth Group aufgebaut. Das Unternehmen erwarb über 5 Millionen Aktien im Wert von geschätzten 1,6 Milliarden US-Dollar. Diese Investition ist bemerkenswert, weil sie zeigt, dass Buffett und sein Team aktiv Aktien kaufen, wenn sie diese als unterbewertet ansehen.

Berkshire Hathaway-Aktie: Chart vom 29.08.2025, Kürzel: BRK B, Kurs: 503.58 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Nach einer Phase des Abwärtstrends, die von Mai bis Ende Juli andauerte, zeigt der Chart eine klare Erholung. Die orange horizontale Linie stellt einen ehemaligen Widerstandsbereich dar, der um die Marke von 493 USD lag. Prallt die Aktie an dieser Unterstützung ab und setzt den Aufwärtstrend fort, könnte die Eröffnung einer Long-Position aussichtsreich sein. Das erste Kursziel wäre die Marke um 520 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs unter den EMA 50 zurück fallen, wäre das ein starkes technisches Signal, dass der Aufwärtstrend gebrochen ist. Dies könnte eine weitere Verkaufsdynamik auslösen.

Meinung

Trotz seiner rekordhohen Cash-Position nutz Berkshire aktiv Gelegenheiten, um Kapital zu investieren. Die Bargeldreserven sind auf einen neuen Rekordwert von über 344 Milliarden US-Dollar angestiegen. Dies zeigt die immense Liquidität des Unternehmens, wirft aber auch Fragen auf, da Warren Buffett und sein Team es offenbar als schwierig empfinden, attraktive Anlageziele zu finden. Der Cash-Berg und die prinzipielle Robustheit des Unternehmens bleiben ein langfristiges Sicherheitsnetz. Das Unternehmen kann jederzeit eine große Übernahme tätigen oder massiv Aktien zurückkaufen, was dem Kurs einen Schub verleihen würde.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.08 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.23 Mrd. USD

Meine Meinung zu Berkshire Hathaway ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 31.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in BRK B hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.