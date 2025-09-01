FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 1. September 2025



TERMINE UNTERNEHMEN

CHN: BYD, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Investitionen Q2/25

02:00 KOR: Handelsbilanz 8/25

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

07:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 7/25

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: Abeitslosenquote 7/25

10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentlichung) 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 7/25

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 7/25

12:00 PRT: Einzelhandelsumsatz 7/25



SONSTIGE TERMINE

CHN: Ende des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit In Chinas drittgrößter Stadt empfing Staats- und Parteichef Xi Jinping unter anderem Russland Präsident Wladimir Putin sowie 19 weitere Staats- und Regierungschefs zum Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit.

HINWEIS

USA: Feiertag, Börse geschlossen

