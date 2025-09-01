PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich im August die Stimmung unter kleineren und mittleren Industriebetrieben trotz des anhaltenden Handelsstreits mit den Vereinigten Staaten überraschend stark aufgehellt. Der am Montag veröffentlichte RatingDog-Einkaufsmanagerindex (früher Caixin) legte um einen Punkt auf 50,5 Zähler zu und damit deutlich stärker, als Experten erwartet hatten.

Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem leichten Plus auf 49,8 Punkte gerechnet. Mit dem deutlichen Anstieg kletterte der von der Ratingagentur RatingDog ermittelte Index zudem wieder über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Anziehen der wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Sektor hindeutet.

RatingDog-Gründer Yao Yu warnte jedoch vor einer zu optimistischen Bewertung der Zahlen. Der Anstieg sei nach den zuletzt schwachen Daten eher erst einmal ein Aufatmen als eine substanzielle Erholung, sagte er laut Mitteilung. Angesichts der weiter schwachen Binnennachfrage, potenziell überzogener Außenaufträge und einer langsamen Erholung der Unternehmensgewinne hänge die Dauerhaftigkeit der Verbesserung davon ab, ob sich die Exporte wirklich stabilisieren und ob die Binnennachfrage anzieht.

Am Sonntag hatte das staatliche Statistikamt seinen Index, der sich auf die großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetriebe fokussiert, veröffentlicht. Im Gegensatz zum RatingDog-Index enttäuschte dieser. Der staatliche Einkaufsmanagerindex legte lediglich um 0,1 Punkte auf 49,4 Zähler zu. Hier hatten Volkswirte mit einem etwas stärkeren Anstieg gerechnet./zb/stk