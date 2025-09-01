© Foto: CFOTO - CFOTOLi Auto gerät ins Stocken, da schwache Prognosen und wachsende Konkurrenz Zweifel am künftigen Wachstum des chinesischen E-Autobauers nähren.Der chinesische Elektroautobauer Li Auto gerät weiter unter Druck, was die Bank of America (BofA) dazu veranlasste, ihre Bewertung zu senken. Analysten verweisen auf einen nachlassenden Wachstumsausblick und eine sich verschärfende Konkurrenzsituation auf dem hart umkämpften chinesischen Markt für Elektro-SUVs. Am Freitag senkte BofA die Einstufung der Aktie von "Kaufen" auf "Neutral" und reduzierte gleichzeitig das Kursziel von 31 auf 26 US-Dollar je Aktie. Abwärtskorrektur bei den Verkaufsprognosen "Wir glauben, dass die jüngste Prognose die …Den vollständigen Artikel lesen ...
