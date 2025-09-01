EQS-News: Readcrest Capital AG / Schlagwort(e): Joint Venture

Readcrest Capital und KFK Holding starten Development Joint Venture Hamburg, den 01.09.2025 - Readcrest Capital AG (ISIN: DE000A1E89S5), die börsennotierte Hamburger Immobilieninvestmentgesellschaft und KFK Holding, die Immobilieninvestmentgesellschaft aus Köln, starten ein Joint Venture in paritätischer Beteiligung (50/50), um gemeinsam Chancen am deutschen Immobilienmarkt zu nutzen. Die gemeinsame Gesellschaft soll in Not geratene Projektentwicklungsgesellschaften kaufen, sie rekapitalisieren und die jeweiligen Projekte zu Ende bringen. Beide Gesellschaften werden dafür ihr regional komplementäres Netzwerk, ihr Kapital und Know-How einbringen. Angedacht ist ein Projektentwicklungsvolumen von ca. 300 Mio. Euro in den kommenden zwölf Monaten. Erste Projekte sind bereits in der Prüfung. Rolf Elgeti, CEO der Readcrest, begründet die Initiative wie folgt: "Projektentwicklungen kämpfen in Deutschland mit großen Problemen: Die Liquidität vieler Märkte ist nahezu ausgetrocknet, Finanzierungen sind restriktiver und teurer geworden, die Baubranche ist teilweise angeschlagen und der regulatorische und bürokratische Druck nimmt zu. Das hat zu vielen Insolvenzen und dem Kollabieren der Angebotsfunktion in vielen Immobilienmärkten geführt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Wohnraum aber weiter, so dass die Wohnungsknappheit naturgemäß größer geworden ist. Dies führt logischerweise zu Chancen, wenn man bereit ist, kontrazyklisch in diesen Markt einzusteigen, was ohnehin Teil der Strategie der Readcrest ist. Mit KFK haben wir nun einen Partner an unserer Seite, mit dem wir unser Know-How, regionale Abdeckung und Kapitalstärke nochmal deutlich steigern können." Nikan Karimian-Pour, Managing Partner von KFK führt weiter aus: "Deutschland braucht Wohnungen, keine halbfertigen Baustellen, genau da setzen wir an: Wir schlagen die Brücke zwischen Distressed-Situationen und dem dringenden Bedarf an marktfähigem Wohnraum. Damit lösen wir eines der drängendsten Probleme in Deutschland und sorgen für zeitgemäße, marktfähige Fertigstellungen. Readcrest mit Rolf Elgeti ist für uns der ideale Partner: erfahren in Sondersituationen, entscheidungsstark und mit klarem Risikoverständnis. Unser gemeinsamer Ansatz ist pragmatisch: rekapitalisieren, entkomplizieren, fertigstellen. Am Ende zählt nicht die Ankündigung, sondern die Fertigstellung." Kontakt

Readcrest Capital AG

Rolf Elgeti, Dr. Marcus Kiefer - Vorstände

Schopenstehl 22, D-20095 Hamburg

Tel.: +49 40 679 580-53

info@readcrest.com

www.readcrest.com



