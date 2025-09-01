Vergiss den höhenverstellbaren Stehtisch. Ein Forschungsteam hat sich angeschaut, womit es Menschen im Job wirklich gut geht: Wald von allen Seiten. Die Natur hilft Menschen, nach Stresssituationen zur Ruhe zu kommen. Und auch das Arbeitsgedächtnis profitiert von einem Blick auf Bäume, Vogelstimmen im Ohr und dem Duft des Draußenseins. Kleine Effekte auf das Wohlbefinden zeigen sogar Zimmerpflanzen oder Natur-Dokus. Kurzum: Die Natur ist ein echter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n