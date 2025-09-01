A formal complaint was filed by the California Solar and Storage Association against electric utilities that are accused of routinely ignoring grid connection application timelines.From pv magazine USA The California Solar and Storage Association (CALSSA) issued a formal complaint to the California Public Utilities Commission against two of the state's largest investor-owned electric utilities for alleged failure to comply with state-mandated interconnection application timelines. CALSSA requested the Commission fine Pacific Gas & Electric (PG&E) and Southern California Edison (SCE) $1o million ...Den vollständigen Artikel lesen ...
