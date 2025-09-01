VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-29
|NL0009272749
|3790000.000
|343119589.24
|90.5329
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-29
|NL0009272756
|232000.000
|21376789.07
|92.1413
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-29
|NL0009272772
|513000.000
|36951027.66
|72.0293
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-29
|NL0009272780
|360000.000
|29703194.76
|82.5089
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-29
|NL0009690239
|7910404.000
|299755064.97
|37.8938
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-29
|NL0009690247
|2518390.000
|43143401.23
|17.1313
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-29
|NL0009690254
|2426537.000
|30191096.65
|12.4421
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-29
|NL0010273801
|2681000.000
|51180610.52
|19.0901
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-29
|NL0010731816
|778000.000
|64422369.16
|82.8051
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-29
|NL0011683594
|69500000.000
|3067797880.85
|44.1410
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-29
|NL0010408704
|29203010.000
|1010030708.57
|34.5865
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-29
|NL0009272764
|328000.000
|20369935.00
|62.1035
© 2025 PR Newswire