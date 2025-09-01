Anzeige
Montag, 01.09.2025
Dow Jones News
01.09.2025 08:21 Uhr
351 Leser
Artikel bewerten:
(2)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA pausiert das Geschäft an den Finanzmärkten anlässlich des Labor Day.

TAGESTHEMA I

Ein US-Bundesberufungsgericht hat am Freitag entschieden, dass US-Präsident Donald Trump bei der Anwendung von Notstandsbefugnissen zur Umgestaltung der US-Handelspolitik zu weit gegangen ist. Grundlage der Trumpschen Zölle ist das Notstandsgesetz "International Emergency Economic Powers Act»"(IEEPA) aus dem Jahr 1977. Das Gericht entschied, dass dieses Gesetz keine ausreichende Rechtsbasis für die weitreichenden Zollmaßnahmen bietet. IEEPA wird häufig für Sanktionen, Exportkontrollen oder Beschränkungen von Finanztransaktionen verwendet. Das Urteil des Berufungsgerichts für den Federal Circuit hatte die Zölle jedoch vorerst bis Mitte Oktober in Kraft gelassen, damit die Regierung Zeit hat, beim Obersten Gerichtshof Berufung einzulegen. Trump wetterte gegen die Entscheidung in einem Beitrag auf Truth Social. "Alle Zölle sind noch in Kraft! Heute hat ein sehr parteiisches Berufungsgericht fälschlicherweise gesagt, dass unsere Zölle aufgehoben werden sollten, aber sie wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika am Ende gewinnen werden", schrieb er.

TAGESTHEMA II

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im August nach offiziellen Angaben gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich leicht auf 49,4 (Juli: 49,3). Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Stand von 49,5 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Auch der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die chinseische Industrie zeigt eine Belebung. Er erhöhte sich auf 50,5 (Juli: 49,5) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Termine angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES 

zuletzt +/- % 
E-Mini-Future S&P-500   6.258,80 -0,1% 
E-Mini-Future Nasdaq-100 22.906,90 -0,1% 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.924,30 -0,5% 
Nikkei-225 (Tokio)    42.062,01 -1,5% 
Hang-Seng (Hongk.)    25.560,53 +1,9% 
Schanghai-Comp.      3.869,15 +0,3% 
Kospi (Seoul)       3.140,41 -1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während der Hang-Seng-Index in Hongkong weiter anzieht, geben die Kurse in Tokio deutlich nach. Hier stehen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie leiden unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. Softbank verlieren nahezu 7 Prozent, der Halbleiterwert Advantest über 8 Prozent . Auch in Korea wird die Verliererseite von den Technologieaktien angeführt. Samsung Electronics fallen um gut 3 und SK Hynix um knapp 5 Prozent. In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert, unter anderem nachdem Marvell Technologies einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte. Die Stimmung in Hongkong profitiert von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Für das kräftige Plus sorgt unter anderem ein Kurssprung von Alibaba von über 17 Prozent. Die Aktie war am Freitag an der Wall Street stark gestiegen auf die Nachricht, dass Alibaba einen neuen vielseitigen Chip entwickelt hat. Daneben meldete Alibaba einen Nettogewinnanstieg um fast 80 Prozent und übertraf damit die Prognosen von Analysten. Kräftig abwärts um über 6 Prozent geht es für BYD. Der Autohersteller hat den Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich verbessert, allerdings ist die Bruttomarge schwächer ausgefallen. Zugleich wächst angesichts der zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen bei Investoren die Sorge, dass der größte Elektroautoproduzent des Landes sein Absatzziel für das Gesamtjahr verfehlen könnte.

WALL STREET 

INDEX       zuletzt    +/- %   absolut   +/- % YTD 
DJIA      45.544,88    -0,2%   -92,02     +7,3% 
S&P-500     6.460,26    -0,6%   -41,60     +10,5% 
NASDAQ Comp   21.455,55    -1,2%   -249,61     +12,4% 
NASDAQ 100   23.415,42    -1,2%   -288,03     +12,8% 
 
           Freitag  Donnerstag 
Umsatz NYSE (Aktien) 1.090 Mio  938 Mio 
Gewinner       1.351   1.416 
Verlierer      1.407   1.315 
unverändert       85    111

Leichter - Nach den jüngsten Rekordhochs und vor einem verlängerten Wochenende dominierten Gewinnmitnahmen. Neue Preisdaten aus den USA brachten keine stärkeren Impulse. Der PCE-Preisindex der privaten Ausgaben stieg im Juli im Jahresvergleich wie erwartet um 2,6 und in der Kernrate um 2,9 Prozent. Das liegt zwar über dem Zielwert der US-Notenbank von 2 Prozent, änderte aber an der Erwartung einer Zinssenkung ebenso nichts wie gestiegene Inflationserwartungen der US-Konsumenten, die aus den Verbrauchervertrauensdaten der Uni Michigan hervorgingen. Notenbankchef Powell hatte zuletzt den Fokus stärker auf den Arbeitsmarkt als auf die Inflation gelegt. Am Aktienmarkt brachen Marvell Technology um gut 18 Prozent ein. Die Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns entsprachen zwar den Erwartungen, doch enttäuschte der Ausblick. Im Sog verbilligten sich Nvidia um 3,4 und AMD um 3,5 Prozent. Der Computerbauer Dell erhöhte zwar seine Jahresziele, allerdings lag der Ausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen. Das drückte den Kurs um 8,9 Prozent. Das Softwareunternehmen Autodesk überzeugte dagegen mit Zahlen und Ausblick, die Aktie zog um 9,1 Prozent an. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar rechnet mit höheren Belastungen durch die US-Zollpolitik als ursprünglich angenommen. Die als sehr zyklisch geltende Aktie verlor 3,6 Prozent an Wert.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt zogen die Renditen nach den nah an den Erwartungen ausgefallenen Preisdaten etwas an, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,23 Prozent. Weiter wird mit rund 87 Prozent am Zinsterminmarkt eine Zinssenkung im September um 25 Basispunkte eingepreist.

DEVISEN 

zuletzt    +/- %    00:00   Fr, 10:15  % YTD 
EUR/USD      1,1714     0,2   1,1689     1,1673 +12,8% 
EUR/JPY      172,11     0,2   171,85     171,59  +5,5% 
EUR/GBP      0,8660     0,1   0,8656     0,8658  +4,6% 
GBP/USD      1,3526     0,2   1,3504     1,3483  +7,9% 
USD/JPY      146,93    -0,1   147,01     146,99  -6,5% 
USD/KRW     1.393,03     0,3  1.388,97    1.390,96  -5,9% 
USD/CNY      7,0930     0,1   7,0876     7,0940  -1,7% 
USD/CNH      7,1268     0,1   7,1218     7,1277  -2,9% 
USD/HKD      7,7925    -0,0   7,7948     7,7933  +0,7% 
AUD/USD      0,6545     0,1   0,6540     0,6536  +5,7% 
NZD/USD      0,5901     0,1   0,5895     0,5894  +5,3% 
BTC/USD    107.998,40    -1,0 109.070,10   110.059,20 +14,7% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar fiel mit der nach den neuen Preisdaten weiter intakten Zinssenkungsspekulation zurück. Der Euro wurde zuletzt mit rund 1,17 Dollar gehandelt. Dabei profitierte der Euro auch davon, dass in Deutschland die Teuerung im August einen Tick höher als erwartet ausfiel, mithin von der EZB zunächst keine Zinssenkung erwartet wird.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL 

zuletzt VT-Schluss    +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex  63,79    64,01    -0,3%     -0,22 -10,4% 
Brent/ICE  67,21    67,48    -0,4%     -0,27  -9,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel um knapp 1 Prozent nach.

METALLE 

zuletzt   Vortag    +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold   3.475,66  3.447,63    +0,8%     +28,03 +31,4% 
Silber    40,42   39,748    +1,7%     +0,67 +37,7% 
Platin  1.179,19  1.173,00    +0,5%     +6,19 +34,0% 
Kupfer    4,52    4,52    +0,0%      0,00 +10,0% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis stieg um 29 Dollar auf 3.443 je Feinunze. Er profitierte vom schwächeren Dollar und der Erwartung sinkender Zinsen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

INDONESIEN - Inflation

Die indonesischen Kernverbraucherpreise lagen im August 2,17 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Juli betrug der Anstieg 2,32 Prozent.

USA - Notenbank

Eine Bundesrichterin hat am Freitag zwar angedeutet, dass sie schnell entscheiden will, ob US-Präsident Trump mit der Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook rechtswidrig gehandelt hat. Richterin Jia Cobb vom Bundesgericht in Washington, D.C., kam aber nach einer zweistündigen Anhörung noch zu keiner Entscheidung.

USA - Politik

US-Präsident Trump will für künftige Wahlen eine Ausweispflicht einführen. Trump kündigte ein entsprechendes Dekret an und weitet damit seine Pläne zur Änderung der Wahlvorschriften vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr aus. "Der Wählerausweis muss bei jeder einzelnen Abstimmung vorgelegt werden. KEINE AUSNAHMEN!", schrieb er auf Truth Social und fügte hinzu, er wolle, dass die Bundesstaaten Papierwahlen durchführen und Ausnahmen nur für kranke Menschen oder Militärdienstleistende gelten.

