Dank der modularen DC Netzgestaltung lassen sich die Investitionskosten um 30 senken, der Platzbedarf um 30 reduzieren und die laufenden Betriebskosten im Vergleich zu gängigen Lösungen um bis zu 30 verringern.

Die gemeinsame Lösung wird erstmals am 9. September auf der Fachmesse RE+ vorgestellt, auf der Eaton seine Kompetenz in den Bereichen Elektrifizierung und Energiewende präsentiert.

Das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement Eaton hat heute gemeinsam mit ChargePoint, einem führenden Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, eine ultraschnelle Ladeinfrastruktur mit durchgängiger Strominfrastruktur für öffentliches Laden und für Flotten vorgestellt. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton, ist eine V2X-fähige (Vehicle-to-Everything) Komplettlösung, die bis zu 600 kW Leistung für Elektroautos liefert und auch Megawatt-Laden für schwere Nutzfahrzeuge und gewerbliche Anwendungen bietet.

Eaton and ChargePoint announce ultrafast DC charging architecture with end-to-end power infrastructure for public charging and fleets. (Image courtesy of Eaton)

Durch die innovative Verbindung der Express-Ladestationen von ChargePoint mit den durchgängigen Stromversorgungslösungen von Eaton entsteht eine leistungsstarke Gesamtlösung, die Netzengpässe überwindet und die Herausforderung meistert, die Ladeinfrastruktur für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen kosteneffizient zu skalieren. Durch den Everything-as-a-Grid-Ansatz von Eaton und die integrierten V2X-Funktionen kann das System erneuerbare Energien, Stromspeicher und Fahrzeugbatterien vor Ort nahtlos mit den örtlichen Energiemärkten synchronisieren und so Flotten helfen, ihre Energiekosten erheblich zu senken. Bei breiterem Einsatz in Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen kann die gemeinsame Architektur sogar zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

"Die Beschleunigung der Elektrifizierung im großen Maßstab basiert auf bahnbrechenden Technologien vertrauter Hersteller. Diese Technologien lassen sich schneller einführen und bieten gleichzeitig ein neues Maß an Ausfallsicherheit und Energieeffizienz und das bei deutlich geringeren Kosten", sagt Paul Ryan, Vice President und General Manager Energy Transition bei Eaton. "Unsere Zusammenarbeit mit ChargePoint ist ein Innovationstreiber für die Elektrifizierung: Mit wegweisender Technologie, heute und in Zukunft, ist der Umstieg auf Elektromobilität die smarteste Entscheidung."

"Die neue ChargePoint-Express-Architektur, insbesondere die Express-Grid-Variante, hebt das DC-Schnellladen auf ein Leistungs- und Kostenniveau, das bisher undenkbar war. Dieser jüngste technologische Durchbruch zeigt erneut, wie konsequent wir uns der Entwicklung innovativer Lösungen verschrieben haben", erklärt Rick Wilmer, CEO von ChargePoint. "In Kombination mit den End-to-End-Stromversorgungslösungen von Eaton bietet ChargePoint Technologien, die Elektrofahrzeuge auch ohne Steuervergünstigungen oder staatliche Unterstützung wirtschaftlich attraktiv machen."

Eaton entwickelt jede Express-Konfiguration individuell und liefert sie mit umfassender, betriebsbereiter Strominfrastruktur. Auf Wunsch auch als skid-montierte Lösung für eine schnellere Installation, geringeren Ausrüstungsbedarf und eine vereinfachte Anbindung ans Stromnetz und an dezentrale Energiequellen (DER). Eaton plant zudem, im kommenden Jahr die Solid-State-Transformatortechnologie zu kommerzialisieren ermöglicht durch die jüngste Übernahme von Resilient Power Systems Inc. -, um Gleichstromanwendungen im EV-Markt und darüber hinaus zu unterstützen.

Das ChargePoint Express Grid, powered by Eaton, wird auf der RE+ Messe in Las Vegas vorgestellt. Dort präsentiert Eaton am Stand Nr. V8071 seine umfassenden Kompetenzen zur Förderung der Elektrifizierung und der Energiewende. Darüber hinaus wird Luiz Huet de Bacellar, Vice President Engineering and Technology bei Eaton, auf der Konferenz über die Vorteile von DC-Microgrids sprechen und erläutern, wie Eaton an der Weiterentwicklung von Sicherheitsstandards für Gleichstromtechnologien arbeitet. Hier erfahren Sie mehr

Die Express-Lösungen stehen ab dem ersten Quartal das kommenden Jahres den ersten Kunden in Nordamerika und Europa zur Bestellung bereit mit Auslieferung ab der zweiten Jahreshälfte 2026. Erfahren Sie mehr über dieChargePoint Express line of EV chargers.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

Seit seiner Gründung im Jahr 2007 lange bevor Elektrofahrzeuge weit verbreitet waren hat sich ChargePoint als führendes Unternehmen in der Innovation von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge etabliert. Das Unternehmen liefert Komplettlösungen für die Elektromobilität von der Energieversorgung bis ins Cockpit. Das Unternehmen bedient Elektroautofahrer, Besitzer von Ladestationen, Fahrzeughersteller und ähnliche Interessengruppen. Mit Erschwinglichkeit und Zuverlässigkeit im Fokus sorgt ChargePoint mit einem breiten Portfolio aus Software, Hardware und Services für ein nahtloses Ladeerlebnis für Fahrer:innen in Nordamerika und Europa. ChargePoint unterstützt alle Fahrer:innen, die eine Lademöglichkeit benötigen, und verbindet sie mit über 1,25 Millionen Ladeanschlüssen weltweit. Mit seinen Lösungen hat ChargePoint bereits über 16 Milliarden elektrische Meilen ermöglicht und unterstreicht damit sein Engagement für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und die Elektrifizierung des Transportwesens. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte ChargePoint pressroom oder die ChargePoint Investor Relations Seite. Für Medienanfragen: ChargePoint press office.

Über Eaton

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die folgenden Märkte her: Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie und Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt, sowie Mobilität. Wir handeln verantwortlich und nachhaltig und unterstützen unsere Kunden beim Energiemanagement heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, tragen wir dazu bei, die dringlichsten Herausforderungen der Welt im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und für künftige Generationen zu schaffen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1911 hat sich Eaton kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ändernden und wachsenden Bedürfnissen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Jahresumsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar in 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn

