Alibaba überrascht mit einem starken Wachstum im Cloud-Geschäft und neuen Investitionen in künstliche Intelligenz. Während der E-Commerce-Sektor schwächelt, setzt der chinesische Tech-Riese auf eigene Chips und Quick Commerce. Anleger reagieren euphorisch. Zahlen starten den Countdown Der Umsatz des Konzerns stieg im Quartal bis 30. Juni um 4 Prozent auf 247,65 Milliarden Yuan, verfehlte damit aber die Markterwartungen von 252,92 Milliarden Yuan. Haupttreiber war die Cloud-Sparte, die ihre Erlöse um 26 Prozent auf 33,40 Milliarden Yuan (4,67 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
