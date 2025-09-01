© Foto: Joan Cros - NurPhotoTrotz Kurssturz sehen Analysten Dell als starken Profiteur des KI-Booms und trauen dem Tech-Konzern eine glänzende Zukunft im Servergeschäft zu.Die Aktie von Dell Technologies geriet am Freitag kräftig unter Druck. Nach einem verhaltenen Ausblick für das laufende Quartal schloss das Papier mit einem Minus von 8,9 Prozent bei 122,15 US-Dollar. Dabei hatte das Unternehmen am Donnerstag noch solide Quartalszahlen vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Der Ausblick auf das dritte Quartal jedoch verfehlte die Prognosen: Dell rechnet mit einem Ergebnis je Aktie von 2,45 US-Dollar - rund zehn Cent unter den Konsensschätzungen von LSEG. Trotz des Rückschlags bleiben führende …Den vollständigen Artikel lesen ...
