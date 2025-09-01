Der Bitcoin muss zum Wochenstart erneut Federn lassen und fällt unter eine wichtige psychologische Marke. Die Nervosität am Markt nimmt zu, denn neue Inflationsdaten schüren Zweifel an einer baldigen Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Die Augen der Investoren sind nun auf die kommenden Wirtschaftsdaten gerichtet.Am Montagmorgen notierte die wichtigste Digitalwährung bei rund 107.866 Dollar und damit auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Juli. Auch der breitere Markt geriet unter Druck: Ethereum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
