Mannheim (ots) -Die pA Medien GmbH, Betreiberin der reichweitenstarken Karriereportale praktischArzt.de und Medi-Karriere.de, erweitert ihr Portfolio um ein drittes Fachportal: Sozial-Karriere.de. Die Plattform richtet sich gezielt an Fach- und Führungskräfte sowie Berufsanfänger aus den Bereichen Soziales, Pädagogik, angrenzende Erziehungs- und Betreuungsberufe - inklusive Arbeitgeber im öffentlichen Dienst."Mit Sozial-Karriere.de schließen wir eine Lücke im Recruiting-Markt und bieten sozialen Einrichtungen erstmals dieselbe zielgruppenscharfe Reichweite und datengestützte Technologie, die sich im medizinischen Bereich bereits bewährt hat", erklärt Timo Krasko, Geschäftsführer der pA Medien GmbH. "Damit unterstützen wir öffentliche Träger, Wohlfahrtsverbände, Vereine sowie kirchliche und private Arbeitgeber bei der Besetzung von Schlüsselpositionen, während Bewerbende schneller die Stelle finden, die wirklich zu ihnen passt."Synergien für Einrichtungen und BewerbendeDurch die Einbindung in das bestehende Portal-Netzwerk profitieren Arbeitgeber von einer kumulierten Reichweite von über 2 Millionen monatlichen Nutzer:innen. Gleichzeitig erhalten Jobsuchende Zugriff auf ein umfassendes Stellenangebot aus Gesundheit, Pflege und Sozialwesen - gebündelt auf einer Plattformfamilie.Michael Schmitt, Geschäftsführer der pA Medien GmbH, ergänzt: "Der Personalbedarf in Kitas, in der Jugend- und Behindertenhilfe sowie in der Sozialarbeit ist dramatisch gestiegen. Mit unserem spezialisierten Portal wollen wir dazu beitragen, den Fachkräftemangel in diesen gesellschaftlich essenziellen Bereichen zu bekämpfen."Funktionsumfang der neuen PlattformDie neue Plattform präsentiert sich als branchenspezifische Jobbörse, auf der Stellenanzeigen nach Berufsfeld, Trägerschaft und Region gefiltert werden können. Ein spezifisches Matching gleicht die Suchanfragen der Bewerbenden intelligent mit den jeweiligen Stellenanforderungen ab und schlägt so passgenaue Positionen vor.Einrichtungen profitieren von ausführlichen Arbeitgeberprofilen sowie modularen Employer-Branding-Paketen, mit denen sie sich authentisch in Text, Bild und Video präsentieren können. Gerade Arbeitgeber im öffentlichen Dienst haben hier die Chance, sich als attraktive und moderne Arbeitgebermarke neu zu positionieren.Ergänzt wird das Angebot durch ein redaktionell betreutes Magazin sowie ein Informationsportal für Bewerber, das praxisnahe Fachartikel zu Ausbildung, Studium, Gehalt, Weiterbildung und Karrierewegen im Sozial- und Bildungswesen bereithält.Dank einer Cross-Posting-Funktion lassen sich Anzeigen zudem gleichzeitig auf dem Schwesterportal Medi-Karriere.de (https://www.medi-karriere.de/) veröffentlichen - so erreichen Arbeitgeber interdisziplinäre Teams im gesamten Gesundheits- und Sozialsektor.Aktionsstart & Launch-VorteilZum Start bietet das Portal ausschreibenden Arbeitgebern einen Einführungstarif: Bei Buchung bis 31. Dezember 2025 erhalten Einrichtungen eine kostenfreie Laufzeitverlängerung von vier auf zwölf Wochen pro Premium Stellenanzeige und damit einen Kostenvorteil von 25% auf den regulären Tarif sowie eine kostenfreie zusätzliche Einbindung auf dem Schwesterportal www.Medi-Karriere.de.Über die pA Medien GmbHDie pA Medien GmbH aus Mannheim, gegründet in 2014, betreibt die digitalen Karriere- und Informationsportale praktischArzt, Medi-Karriere und Sozial-Karriere mit monatlich über 2.000.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Portale kombinieren zielgruppenspezifische Stellenbörsen mit Informations- und Karriereportalen mit Fokus auf das Gesundheits- und Sozialwesen. Seit 2025 gehört pA Medien zur FUNKE Works-Familie der FUNKE Mediengruppe.Pressekontakt:pA Medien GmbH - PressestelleInnere Wingertstraße 9 · 68309 MannheimTelefon: +49 621 180 64 150 · E-Mail: kontakt@praktischarzt.deWeb: www.pa-medien.com | www.sozial-karriere.deOriginal-Content von: pA Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156596/6107633