Nach dem Auslandskrankenschutz ist nun die Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung dran: Auch hier hat TravelSecure, die Marke der Würzburger Versicherung, Änderungen bekannt gegeben. Die Neuerungen gelten ab September sowohl für Einzelreisen als auch Jahresreisekarten. TravelSecure, die Reiseversicherung der Würzburger Versicherung, hat neben Änderungen im Auslandsreiseschutz nun auch Neuerungen in der Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung bekannt gegeben. Genau wie beim Auslandsreisekrankenschutz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact