Seit Mitte 2023 hat sich die Teamviewer-Aktie praktisch halbiert. Auf zwischenzeitliche Erholungsversuche folgten erneut jähe Abstürze. Am Montag sorgt eine Analystenempfehlung für neuen Auftrieb. Die Analysten der Bank of America haben Teamviewer am Montag von "underperform" auf "buy" hochgestuft. Vor allem im Bereich KI habe der MDAX-Konzern einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Das verbessere die langfristigen Perspektiven. Die Aktie legte daraufhin bis zu acht Prozent auf rund 9,80 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag