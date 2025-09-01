Berlin (ots) -In diesem Jahr lädt THOMSON auf der IFA dazu ein, Unterhaltung zu entdecken, die sich dem echten Leben anpasst.Von Smart-TVs mit drei verschiedenen Betriebssystemen und der Go Collection bis hin zum kleinsten MiniLED Europas und Streaming-Geräten der nächsten Generation mit 64 GB Speicher.NEUHEITEN AUF DER IFA 2025· Smart Monitore - Ein Gerät für alles: Funktioniert als Google TV, Business-Monitor und High-End-Gaming-Monitor mit bis zu 240 Hz Bildwiederholrate.· Smart Photo Frames - Erinnerungen in Echtzeit teilen, über die THOMSON SmartFrame App.· Smart Boards - Eine B2B-Lösung für Schulen, Universitäten und Unternehmen.· Kleine Haushaltsgeräte - Ein historisches Comeback für ein ganzheitliches Zuhause-Erlebnis.GO COLLECTION: ENTERTAINMENT ON THE MOVEDie THOMSON Go Collection wurde für ein Leben in Bewegung entwickelt - und wächst auch dieses Jahr weiter.· Go TV - Ein 32" Google TV auf Rollen mit integriertem Akku.· Go Plus - Ein 32" 4K-Touchscreen auf Rollen. Jetzt neu mit abnehmbarer Kamera, Eingabestift und integriertem Tray für die Fernbedienung. Zwei neue 27"-Modelle in UHD & FHD mit integrierten Subwoofern kommen im Q4 2025.· Go Projektoren - VEGA für Filmnächte im Freien und SIRIUS mit kinoreifer Laserprojektion.· Go CAST - Ein Streaming-Dongle im Taschenformat, der jeden Bildschirm in einen Google TV Smart-TV verwandelt.ALLES LIVE AUF DER IFA 2025 ERLEBENUnser Team freut sich, Sie in Halle 20, Stand 120 willkommen zu heißen.Weitere Informationen finden Sie in unserem THOMSON Press Kit.IFA BerlinDatum: 04.09.2025, 10:00 Uhr - 09.09.2025, 17:00 UhrArt: MessenOrt: Messe BerlinMessedamm 2214055 BerlinDeutschlandPressekontakt:THOMSONPalina IvanchaTelefon: +43 (0) 660 37 101 42E-Mail: palina.ivancha@thomsonelectronic.comTHOMSON Press KitOriginal-Content von: Thomson, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29821/6107666