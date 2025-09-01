Köln (ots) -- i&u Studios steht für erstklassige Informations- und Unterhaltungssendungen auf allen Kanälen- Eine überarbeitete Corporate Identity begleitet die Umbenennung- Die neue Webseite www.iustudios.de unterstreicht den neu gestalteten Markenauftritt und die Content-VielfaltDas führende Kölner Produktionsunternehmen i&u TV Produktion GmbH firmiert ab sofort unter dem Namen i&u Studios GmbH. Mit der Umbenennung unterstreicht das Unternehmen seine inhaltliche und strategische Weiterentwicklung: Von einer erfolgreichen TV-Produktionsfirma hin zu einem Studio für hochwertige, crossmediale Inhalte und innovative Formate.Jochen Köstler, Vorsitzender der Geschäftsführung von i&u Studios, erklärt: "Unser Unternehmen steht seit jeher für hochwertige Information und bewegende Unterhaltung. In den vergangenen Jahren haben wir uns konsequent weiterentwickelt und erzählen unsere Geschichten heute über alle Kanäle - ob lineares Fernsehen, Streaming, Social Media oder gemeinsam mit Marken-Partnern und Top-Creators. Die Umbenennung in i&u Studios ist ein logischer und bedeutender Schritt, um dieser Entwicklung auch im Außenauftritt Ausdruck zu verleihen. Wir verbinden journalistische Kompetenz mit kreativer Kraft und schaffen Content, der Menschen begeistert und verbindet."Über i&u Studiosi&u Studios produziert erfolgreiche, preisgekrönte Informations- und Unterhaltungsformate für die größten Streamingdienste, Mediatheken und TV-Sender Deutschlands sowie innovativen Content für Markenpartner und digitale Plattformen.Zum Portfolio von i&u Studios gehören große Entertainmentformate wie Deutschlands erfolgreichste Samstagabendshow KLEIN GEGEN GROSS oder DENN SIE WISSEN NICHT, WAS PASSIERT - DIE JAUCH-GOTTSCHALK-SCHÖNEBERGER-SHOW und die mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete TEDDY TECLEBRHAN SHOW sowie beliebte Informationsprogramme wie STERN TV, RONZHEIMER - WIE GEHT'S, DEUTSCHLAND?, STERBEN FÜR ANFÄNGER und FAKE TRAIN.i&u Studios gehört zu den führenden Produktionsunternehmen von Creator-Formaten, u.a. mit Top-Creators wie Knossi, Papaplatte, Julia Beautx, Rezo und MontanaBlack. Mit BREAKING LAB betreibt i&u Studios gemeinsam mit Creator Jacob Beautemps einen reichweitenstarken YouTube-Wissenskanal. Im Segment Branded Entertainment hat u.a. der mehrfach ausgezeichnete, starke YouTube-Kanal MACH MAL MIT OBI Maßstäbe gesetzt.i&u Studios ist ein Unternehmen der LEONINE Studios und Teil der Mediawan Gruppe.Weitere Informationen finden Sie auf unserer neuen Webseite www.iustudios.dePressekontakt:Henriette Gutmann, SVP Corporate Communication LEONINE StudiosTel: +49 89 999513 0E-Mail: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: i&u Studios GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151865/6107656