DAX behauptet sich - Nürnberger und Orsted im Fokus

Die neue Handelswoche beginnt mit verhaltenem Optimismus: Der DAX tastet sich leicht ins Plus, getragen von einer stabilen Grundstimmung. Während der Nikkei in Tokio ebenfalls zulegen konnte, zeigen sich die US-Indikationen eher richtungslos und tendieren leicht schwächer.

Makroökonomischer Überblick:

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China kletterte im August auf 50,5 Punkte - den höchsten Stand seit März und über den Erwartungen. Damit signalisiert die Industrie erstmals seit Monaten wieder leichtes Wachstum. Neue Aufträge und eine Belebung im Exportgeschäft trugen dazu bei, während der Rückgang der Auslandsnachfrage abebbte. Dennoch bleibt das Bild gemischt: Unternehmen reduzierten erneut Personal, und steigende Inputkosten deuten auf wachsenden Preisdruck hin. Später richtet sich der Blick nach Europa: Um 11 Uhr veröffentlicht Eurostat die Arbeitslosenquote, erwartet wird eine stabile Rate von 6,2 Prozent.

Im Fokus:

Nürnberger Versicherung: Die Aktie startet schwächer, obwohl die Halbjahreszahlen ein deutlich verbessertes Bild zeichnen. Das Konzernergebnis drehte von einem Verlust von 22,9 Mio. € auf einen Gewinn von 47,7 Mio. €. Kostensenkungen, ein Sanierungsprogramm im Schadenbereich und Einmaleffekte aus Beteiligungsverkäufen trugen maßgeblich dazu bei. Der Vorstand bekräftigt die Jahresprognose von rund 40 Mio. € und strebt mittelfristig Gewinne von bis zu 100 Mio. € an.

Orsted hingegen startet fester in den Handel. Der dänische Windparkbetreiber stemmt sich gegen den Druck nach einem US-Baustopp und einer geplatzten Projektveräußerung. Rückenwind kommt vom Großaktionär Equinor: Die Norweger zeichnen neue Aktien im Wert von rund 804 Mio. €, um ihre Beteiligung zu sichern. Auch der dänische Staat unterstützt die Kapitalmaßnahme - ein Signal der Stabilität in stürmischen Zeiten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2AUX 10,52 25023,798074 Punkte 35,03 Open End DAX® Bear UG2UMQ 20,19 26002,006288 Punkte 11,96 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG5WBB 12,95 22725,506746 Punkte 18,53 Open End DAX® Bull UG5B2A 16,86 22321,363282 Punkte 14,13 Open End EUR/USD Bull UG8RHD 2,43 1,144644 USD 40,17 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2025; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag AMD Inc. Call HD2605 0,66 200,00 USD 18,59 14.01.2026 Silber Call UG4GGD 1,95 45,00 USD 7,16 20.03.2026 Boeing Co. Call UG3L02 1,36 240,00 USD 7,46 17.12.2025 Amazon.com Inc. Call HD9K3R 1,01 220,00 USD 14,9 17.09.2025 NASDAQ 100 Put UG8GU2 2,47 22400,00 Punkte 20,17 17.10.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2025; 09:20 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Sixt SE Long HC15ZJ 2,82 56,403202 EUR 3 Open End MDAX® Long UG6H8Q 4,96 20203,109259 Punkte 3 Open End Barrick Mining Corp. Long HD2SXR 26,84 17,768494 USD 3 Open End T-Mobile US Inc. Long HD9P1N 2,19 220,653654 USD 8 Open End Siemens Energy AG Long UG75AG 9,39 60,519201 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 01.09.2025; 09:20 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!