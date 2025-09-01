DJ Lagarde warnt vor Bedrohung für die Unabhängigkeit der Fed

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde hat davor gewarnt, dass ein Verlust der Unabhängigkeit der US-Notenbank schwerwiegende Folgen sowohl für die USA als auch für die Weltwirtschaft haben könnte. Es wäre "sehr besorgniserregend", wenn Präsident Donald Trump mit seinen Bemühungen, die Kontrolle über die US-Notenbank zu übernehmen, Erfolg hätte, sagte Lagarde im Interview dem französischen Radiosender Radio Classique.

Dieser Versuch werde in jedem Fall schwierig sein, da Trump sicherstellen müsste, dass er die Kontrolle über die Mehrheit der Entscheidungsträger der Fed habe, sagte die EZB-Präsidentin. Sollte er jedoch Erfolg haben, wäre die Unabhängigkeit der Fed bei der Festlegung der Zinssätze gefährdet. Angesichts der zentralen Rolle der USA hätte dies nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Weltwirtschaft schwerwiegende Auswirkungen, sagte sie.

Lagardes Äußerungen folgen auf Trumps Versuch im vergangenen Monat, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, was als Teil seines Bestrebens angesehen wird, den Vorstand der Fed zu kontrollieren und die Zentralbank zu einer schnelleren Senkung der Zinssätze zu bewegen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 03:10 ET (07:10 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.