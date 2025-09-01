Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 01
[01.09.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,825,033.97
|9.8136
|Fund: Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,083,551.96
|98.5790
|Fund: Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,005,871.70
|111.2208
|Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,435,308.06
|121.2832
|Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,152,931.32
|117.7820
|Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,993,551.24
|110.7476
|Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,739,564.52
|99.3639
|Fund: Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000L1I4R94
|1,803,464.00
|USD
|0
|20,502,928.94
|11.3686
|Fund: Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000LJG9WK1
|512,702.00
|GBP
|0
|5,183,914.39
|10.1110
|Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|478,593.00
|11.8256
|Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|413,693,544.17
|111.4913
|Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,694,222.21
|10.2000
|Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,029,664.69
|11.1080
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,038,863.38
|10.6793
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|620,740.69
|10.9524
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,118,530.50
|10.5729
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,231,340,846.92
|111.9401
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,306,745.27
|11.8668
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000YMBL844
|2,101,066.00
|USD
|0
|21,502,846.95
|10.2343
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|467,235.62
|10.3830
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,487,797.73
|10.0677
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,348.51
|10.0596
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|29.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,144,713.70
|10.0877
