Anzeige
Mehr »
Montag, 01.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2DQUG | ISIN: JE00BYPZJM29 | Ticker-Symbol: HDJA
Frankfurt
01.09.25 | 08:05
37,000 Euro
+0,54 % +0,200
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
JANUS HENDERSON GROUP PLC 5-Tage-Chart
PR Newswire
01.09.2025 09:48 Uhr
94 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 01

[01.09.25]

TABULA ICAV

Fund: Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BN4GXL6312,617,633.00EUR0123,825,033.979.8136
Fund: Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,083,551.9698.5790
Fund: Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BMQ5Y557458,600.00EUR051,005,871.70111.2208
Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BMDWWS8544,815.00USD05,435,308.06121.2832
Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BN0T9H7052,240.00GBP06,152,931.32117.7820
Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BKX90X6754,119.00EUR05,993,551.24110.7476
Fund: Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE00BKX90W5017,507.00CHF01,739,564.5299.3639
Fund: Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000L1I4R941,803,464.00USD020,502,928.9411.3686
Fund: Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000LJG9WK1512,702.00GBP05,183,914.3910.1110
Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000JL9SV5140,471.00USD0478,593.0011.8256
Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000BQ3SE473,710,547.00SEK0413,693,544.17111.4913
Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000LSFKN16656,306.00GBP06,694,222.2110.2000
Fund: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000LH4DDC2272,747.00EUR03,029,664.6911.1080
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,038,863.3810.6793
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000P7C793056,676.00GBP0620,740.6910.9524
Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000061JZE2957,028.00USD010,118,530.5010.5729
Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000CV0WWL411,000,000.00JPY01,231,340,846.92111.9401
Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,306,745.2711.8668
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000YMBL8442,101,066.00USD021,502,846.9510.2343
Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000RH1ZG2745,000.00USD0467,235.6210.3830
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000CCQKON92,034,999.00EUR020,487,797.7310.0677
Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE000I8CR2Q45,005.00EUR050,348.5110.0596
Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
29.08.25IE0009ZTL4B5510,000.00USD05,144,713.7010.0877

© 2025 PR Newswire
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.