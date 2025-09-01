Die Teamviewer-Aktie klettert zum Wochenauftakt deutlich in die Höhe und setzt sich an die MDAX-Spitze. Rückenwind verleiht eine deutliche Hochstufung durch die Bank of America. Analyst Victor Cheng stuft den Softwartetitel nun als Kaufchance ein.Cheng hob das Kursziel von 13,70 Euro auf 16,30 Euro an und änderte die Einstufung von "Underperform" auf "Buy". Er begründete dies vor allem mit den KI-Fähigkeiten von TeamViewer. Diese würden dem Unternehmen im Wettbewerb einen entscheidenden Vorsprung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
