Ausgesuchte "Wachstums- und Überperformance-Nischen in ausgewählten Regionen und Sektoren" Laut dem aktuellen Takes Stock Global Capital Markets Report von Savills belief sich das weltweite Immobilientransaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2025 auf 380 Mrd. US-Dollar. Dies entspricht weitgehend dem Niveaüdes ersten Halbjahres 2024 (376 Mrd. US-Dollar). Der internationale Immobilienberater stellt fest, dass die globalen Märkte zwar in gewisser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Mein Geld