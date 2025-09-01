Anzeige
Mehr »
Montag, 01.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
01.09.2025 09:57 Uhr
308 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Schwache Technologiewerte drücken Nikkei und Kospi

DJ MÄRKTE ASIEN/Schwache Technologierwerte drücken Nikkei und Kospi

DOW JONES--An den asiatischen Börsen hat sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong deutlich anzog, gaben die Kurse in Tokio und in Seoul deutlich nach. Der Nikkei-225 fiel um 1,2 Prozent, der koreanische Kospi um 1,3 Prozent. An beiden Märkten standen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie litten unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. Softbank verloren 4,8 Prozent, der Halbleiterwert Advantest knapp 8 Prozent. In Seoul gaben Samsung Electronics gut 3 und SK Hynix knapp 5 Prozent ab.

In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert, unter anderem nachdem Marvell Technologies einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte.

Die Stimmung in Hongkong (+2,1% im Späthandel) profitierte von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 übertraf er außerdem die Prognose von 49,6 deutlich. Der Aktienindex in Shanghai stieg um 0,5 Prozent.

Für das kräftige Plus in Hongkong sorgte unter anderem ein Kurssprung von Alibaba von über 18 Prozent. Die Aktie vollzog die Bewegung vom Freitag an der Wall Street nach, wo sie bereits auf die Nachricht reagiert hatte, einen neuen vielseitigen Chip entwickelt zu haben. Damit sollen mit anderen Chipdesigner jene Lücken gefüllt werden, die entstanden sind, nachdem Nvidia seine Produkte aus Sicherheitsgründen teilweise nicht mehr nach China liefern darf. Daneben meldete Alibaba einen Nettogewinnanstieg um fast 80 Prozent und übertraf damit die Prognosen von Analysten. Das Schwergewicht Tencent zog um 1,6 Prozrent an.

Kräftig abwärts um über 5 Prozent ging es für BYD. Der Autohersteller verbesserte den Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich, allerdings fiel die Bruttomarge schwächer aus. Zugleich wächst angesichts der zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen die Sorge, dass der größte Elektroautoproduzent des Landes sein Absatzziel für das Gesamtjahr verfehlen könnte.

Die Börse in Sydney tendierte leichter. Dort wartete man auf die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in Australien, die am Mittwoch bekanntgegeben werden. Erwartet wird, dass die australische Wirtschaft ihre Schwäche überwunden hat und um 0,5 Prozent gewachsen ist. Die Diskussion um eine weitere geldpolitische Lockerung dürfte aber trotzdem weitergehen, hieß es.

In Indonesien stand die Rupiah im Blick. Präsident Prabowo Subianto will die geplanten Vergünstigungen für Abgeordnete streichen, um öffentliche Unruhen zu beruhigen. "Vorausgesetzt, die Lage stabilisiert sich, könnten die Märkte beginnen, die in der vergangenen Woche in die Rupiah eingepreiste Risikoprämie abzubauen", meint Lloyd Chan von der MUFG Bank Chan. Die Rupiah zog gegen den Dollar um 0,3 Prozent an. 

Index (Börse)         zuletzt     +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)     8.927,70     -0,5%     +10,0%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)     42.188,79     -1,2%     +7,1%     08:30 
Kospi (Seoul)        3.143,51     -1,3%     +31,0%     08:30 
Shanghai-Comp.        3.875,09     +0,4%     +15,1%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)     25.593,71     +2,1%     +25,2%     10:00 
 
 
DEVISEN            zuletzt     +/- %     00:00 Fr, 10:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD            1,1721      0,3     1,1689     1,1673 +12,8% 
EUR/JPY            172,34      0,3     171,85     171,59  +5,5% 
EUR/GBP            0,8666      0,1     0,8656     0,8658  +4,6% 
GBP/USD            1,3525      0,2     1,3504     1,3483  +7,9% 
USD/JPY            147,03      0,0     147,01     146,99  -6,5% 
USD/KRW           1.393,58      0,3    1.388,97    1.390,96  -5,9% 
USD/CNY            7,1022      0,2     7,0876     7,0940  -1,7% 
USD/CNH            7,1283      0,1     7,1218     7,1277  -2,9% 
USD/HKD            7,7937      -0,0     7,7948     7,7933  +0,3% 
AUD/USD            0,6538      -0,0     0,6540     0,6536  +5,7% 
NZD/USD            0,5892      -0,1     0,5895     0,5894  +5,3% 
BTC/USD          108.074,70      -0,9   109.070,10   110.059,20 +15,3% 
 
ROHÖL             zuletzt   VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex            64,17     64,01     +0,2%     +0,16 -10,4% 
Brent/ICE            67,57     67,48     +0,1%     +0,09  -9,8% 
 
 
METALLE            zuletzt     Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold             3.478,17    3.447,63     +0,9%     +30,54 +31,4% 
Silber             40,60     39,748     +2,2%     +0,86 +37,7% 
Platin            1.183,49    1.173,00     +0,9%     +10,49 +33,9% 
Kupfer              4,54      4,52     +0,5%      0,02 +10,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

DJ MÄRKTE ASIEN/Schwache Technologiewerte drücken Nikkei und Kospi

DOW JONES--An den asiatischen Börsen hat sich zum Wochenauftakt keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Während der Hang-Seng-Index in Hongkong deutlich anzog, gaben die Kurse in Tokio und in Seoul deutlich nach. Der Nikkei-225 fiel um 1,2 Prozent, der koreanische Kospi um 1,3 Prozent. An beiden Märkten standen vor allem Technologiewerte unter Druck, sie litten unter den schwachen Vorlagen der US-Technologietitel an der Nasdaq. Softbank verloren 4,8 Prozent, der Halbleiterwert Advantest knapp 8 Prozent. In Seoul gaben Samsung Electronics gut 3 und SK Hynix knapp 5 Prozent ab.

In den USA hatten Chipaktien am Freitag sehr schwach tendiert, unter anderem nachdem Marvell Technologies einen enttäuschenden Ausblick abgegeben hatte.

Die Stimmung in Hongkong (+2,1% im Späthandel) profitierte von überraschend positiven Wirtschaftsdaten aus China. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im August über die Schwelle von 50 zurückgekehrt und zeigt damit wieder Wachstum in der Industrie an. Mit 50,5 nach 49,5 übertraf er außerdem die Prognose von 49,6 deutlich. Der Aktienindex in Shanghai stieg um 0,5 Prozent.

Für das kräftige Plus in Hongkong sorgte unter anderem ein Kurssprung von Alibaba von über 18 Prozent. Die Aktie vollzog die Bewegung vom Freitag an der Wall Street nach, wo sie bereits auf die Nachricht reagiert hatte, einen neuen vielseitigen Chip entwickelt zu haben. Damit sollen mit anderen Chipdesigner jene Lücken gefüllt werden, die entstanden sind, nachdem Nvidia seine Produkte aus Sicherheitsgründen teilweise nicht mehr nach China liefern darf. Daneben meldete Alibaba einen Nettogewinnanstieg um fast 80 Prozent und übertraf damit die Prognosen von Analysten. Das Schwergewicht Tencent zog um 1,6 Prozrent an.

Kräftig abwärts um über 5 Prozent ging es für BYD. Der Autohersteller verbesserte den Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte deutlich, allerdings fiel die Bruttomarge schwächer aus. Zugleich wächst angesichts der zuletzt rückläufigen Verkaufszahlen die Sorge, dass der größte Elektroautoproduzent des Landes sein Absatzziel für das Gesamtjahr verfehlen könnte.

Die Börse in Sydney tendierte leichter. Dort wartete man auf die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal in Australien, die am Mittwoch bekanntgegeben werden. Erwartet wird, dass die australische Wirtschaft ihre Schwäche überwunden hat und um 0,5 Prozent gewachsen ist. Die Diskussion um eine weitere geldpolitische Lockerung dürfte aber trotzdem weitergehen, hieß es.

In Indonesien stand die Rupiah im Blick. Präsident Prabowo Subianto will die geplanten Vergünstigungen für Abgeordnete streichen, um öffentliche Unruhen zu beruhigen. "Vorausgesetzt, die Lage stabilisiert sich, könnten die Märkte beginnen, die in der vergangenen Woche in die Rupiah eingepreiste Risikoprämie abzubauen", meint Lloyd Chan von der MUFG Bank Chan. Die Rupiah zog gegen den Dollar um 0,3 Prozent an. 

Index (Börse)         zuletzt     +/- %     % YTD      Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)     8.927,70     -0,5%     +10,0%     08:00 
Nikkei-225 (Tokio)     42.188,79     -1,2%     +7,1%     08:30 
Kospi (Seoul)        3.143,51     -1,3%     +31,0%     08:30 
Shanghai-Comp.        3.875,09     +0,4%     +15,1%     09:00 
Hang-Seng (Hongk.)     25.593,71     +2,1%     +25,2%     10:00 
 
 
DEVISEN            zuletzt     +/- %     00:00 Fr, 10:15 Uhr  % YTD 
EUR/USD            1,1721      0,3     1,1689     1,1673 +12,8% 
EUR/JPY            172,34      0,3     171,85     171,59  +5,5% 
EUR/GBP            0,8666      0,1     0,8656     0,8658  +4,6% 
GBP/USD            1,3525      0,2     1,3504     1,3483  +7,9% 
USD/JPY            147,03      0,0     147,01     146,99  -6,5% 
USD/KRW           1.393,58      0,3    1.388,97    1.390,96  -5,9% 
USD/CNY            7,1022      0,2     7,0876     7,0940  -1,7% 
USD/CNH            7,1283      0,1     7,1218     7,1277  -2,9% 
USD/HKD            7,7937      -0,0     7,7948     7,7933  +0,3% 
AUD/USD            0,6538      -0,0     0,6540     0,6536  +5,7% 
NZD/USD            0,5892      -0,1     0,5895     0,5894  +5,3% 
BTC/USD          108.074,70      -0,9   109.070,10   110.059,20 +15,3% 
 
ROHÖL             zuletzt   VT-Schluss     +/- %    +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex            64,17     64,01     +0,2%     +0,16 -10,4% 
Brent/ICE            67,57     67,48     +0,1%     +0,09  -9,8% 
 
 
METALLE            zuletzt     Vortag     +/- %    +/- USD  % YTD 
Gold             3.478,17    3.447,63     +0,9%     +30,54 +31,4% 
Silber             40,60     39,748     +2,2%     +0,86 +37,7% 
Platin            1.183,49    1.173,00     +0,9%     +10,49 +33,9% 
Kupfer              4,54      4,52     +0,5%      0,02 +10,5% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2025 03:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
Künstliche Intelligenz, Magnificent Seven, Tech-Euphorie – seit Monaten scheint an der Börse nur eine Richtung zu existieren: nach oben. Doch hinter den Rekordkursen lauert eine gefährliche Wahrheit. Die Bewertungen vieler Tech-Schwergewichte haben historische Extremniveaus erreicht. Shiller-KGV bei 39, Buffett-Indikator auf Allzeithoch – schon in der Dotcom-Ära war der Markt kaum teurer.

Hinzu kommen euphorische Anlegerstimmung, IPO-Hypes ohne Substanz, kreditfinanzierte Wertpapierkäufe in Rekordhöhe und charttechnische Warnsignale, die Erinnerungen an 2000 und 2021 wecken. Gleichzeitig drücken geopolitische Risiken, Trumps aggressive Zollpolitik und saisonale Börsenschwäche auf die Perspektiven.

Die Gefahr: Aus der schleichenden Korrektur könnte ein rasanter Crash werden – und der könnte vor allem überbewertete KI- und Chipwerte hart treffen.

In unserem kostenlosen Spezial-Report zeigen wir Ihnen, welche Tech-Aktien am stärksten gefährdet sind und wie Sie Ihr Depot vor dem Platzen der Blase schützen könnten.

Holen Sie sich den neuesten Report!

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.