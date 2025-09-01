Die Aktie des chinesischen Elektroauto-Giganten BYD musste am Montag in Hongkong kräftig Federn lassen und brach zeitweise um fast acht Prozent ein. Grund für den Kursrutsch sind enttäuschende Quartalszahlen, die schonungslos die Folgen des ruinösen Preiskampfes im Heimatmarkt offenlegen.Der Tesla-Rivale meldete für das zweite Quartal, von April bis Juni, einen Nettogewinn von lediglich 6,36 Milliarden Yuan (umgerechnet etwa 891 Millionen Dollar). Dies entspricht einem Einbruch von rund 30 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
