Im Zeitraum vom 25.August 2025 bis einschließlich 29.August 2025 wurden insgesamt 129.441 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogrammes der Heidelberg Materials AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Gesamtzahl

der erworbenen Aktien Täglich gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes

Volumen (€) Handelsplatz 25.08.2025 - - - 26.08.2025 14.002 201,8077 2.825.711,42 XETR 27.08.2025 39.159 203,2604 7.959.474,00 XETR 28.08.2025 35.206 203,2789 7.156.636,95 XETR 29.08.2025 41.074 202,5070 8.317.772,52 XETR Gesamt 129.441 202,8692 26.259.594,89

