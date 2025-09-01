Eine kritische Sicherheitslücke in Whatsapp erlaubt es Angreifern, ohne Zutun der Nutzer:innen Schadcode über verknüpfte Geräte zu schleusen. Die Lücke soll in gezielten Angriffen ausgenutzt worden sein. Metas Messaging-Dienst Whatsapp warnt in einem aktuellen Security Advisory vor einer gefährlichen Schwachstelle mit der Kennung CVE'2025'55177. Der Fehler lag laut Stellungnahme darin, dass Whatsapp beim Abgleich von Nachrichten zwischen verknüpften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
