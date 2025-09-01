FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag über 1,17 US-Dollar gestiegen. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1724 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1658 (Donnerstag: 1,1676) US-Dollar festgesetzt.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten stützten den Euro etwas. Die Märkte warten auf die am Dienstag in der Eurozone anstehenden Verbraucherpreise. Experten gehen davon aus, dass die Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels von zwei Prozent bleiben werde.

"Spannender könnte der US-Arbeitsmarkt werden, der die letzten wichtigen Daten für den kommenden Fed-Zinsentscheid Mitte des Monats liefert", schreiben die Experten der Dekabank. Der Arbeitsmarktbericht für den Monat August wird am Freitag veröffentlicht. Das Finanzhaus erwartet erneut einen sehr geringen Beschäftigungsaufbau. Dies dürfte die Zinssenkungserwartungen verstärken.

Aus den USA werden zum Wochenstart keine Impulse erwartet, sollte US-Präsident Donald Trump nicht gerade wieder einmal unerwartet etwa gegen die Fed schießen. Die Märkte bleiben dort wegen eines Feiertags geschlossen./jsl/la/mis