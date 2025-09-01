Ein zerstörtes Campingfahrzeug führte nach der Ahrtal-Flut zu einem langwierigen Rechtsstreit. Streitpunkte waren Neupreisentschädigung sowie Bergungs- und Standkosten. Das LG Itzehoe entschied jedoch gegen den Eigentümer und bestätigte den Versicherer. Im Juli 2021 richtete die Flutkatastrophe im Ahrtal schwere Zerstörungen an. Auch viele Fahrzeuge waren betroffen, unter anderem auch ein VW Grand California 680, der gemäß seiner Zulassung und Ausstattung als Campingfahrzeug genutzt wurde. Um die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
