Jeder kennt den alten Werbeslogan: "Milka, die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt." Ummantelt wurde der Spruch von einem feenhaften Gesang, nun aber macht sich Verärgerung und lautstarkes Gemecker breit. Denn: Die Schokoladentafeln von Milka wiegen nun nur noch 90 statt der bisher üblichen 100 Gramm. Die Verbraucherzentrale Hamburg reichte daher Klage gegen den Hersteller MONDELEZ ein. Der Vorwurf: Unlauterer Wettbewerb - aus Sicht der Verbraucherschützer handelt es sich bei der neuen Tafel um eine Mogelpackung. Das wird den Anlegern nicht schmecken...
