Potsdam (ots) -Data4Life gibt bekannt, dass die Hasso Plattner Foundation als Trägerstiftung der Organisation Dr. Ben Illigens zum neuen Chief Executive Officer (CEO) ernannt hat. Er folgt auf Christian Weiss, der seit 2017 die Aufbauphase von Data4Life geprägt hat und künftig in beratender Funktion die Entwicklung von Data4Life begleiten wird.Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung an der Schnittstelle von klinischer Forschung, digitaler Transformation und globalen Gesundheitsinitiativen bringt Dr. Illigens umfassende Expertise in Neurologie, Onkologie, digitalen Gesundheitsstrategien und Datenintegration mit. Er setzt sich dafür ein, Gesundheitsdaten gezielt für Präzisionsmedizin und Public Health nutzbar zu machen - im Einklang mit der Mission von Data4Life."Digitale Technologien und Künstliche Intelligenz verändern die Gesundheitsforschung und Versorgung grundlegend. Sie bieten enorme Chancen, stellen uns aber auch vor Fragen von Ethik, Chancengleichheit und Bias. Mein Ziel ist es, Data4Life als Brückenbauer zwischen klinischer Forschung, Technologie und Praxis zu stärken und dabei sicherzustellen, dass Innovationen fair, verantwortungsvoll und nachhaltig umgesetzt werden," sagt Dr. Ben Illigens.Dr. Rouven Westphal, Mitglied des Vorstands der Hasso Plattner Foundation, ergänzt: "Christian Weiss hat in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag zum Aufbau von Data4Life geleistet und die Organisation im digitalen Gesundheitsökosystem verankert. Dafür danken wir ihm sehr. Mit der Ernennung von Dr. Ben Illigens stellen wir sicher, dass Data4Life die nächsten Entwicklungsschritte gehen und seine internationale Rolle weiter ausbauen kann."Strategischer Fokus von Data4LifeData4Life verfolgt das Ziel, die Gesundheitsforschung effizienter, transparenter und inklusiver zu gestalten. Schwerpunkte sind:- Ausbau von Data2Evidence als internationale Open-Source-Plattform.- Weiterentwicklung von D4L Collect für die standardisierte, interoperable Erfassung von Wearable-Daten, Clinical Outcome Assessments (COAs) und Patient-Reported Outcomes (PROs).- Aktive Mitgestaltung in der OHDSI-Community, um offene Standards und Tools für die weltweite wissenschaftliche Zusammenarbeit zu fördern.Seit 2017 arbeitet Data4Life mit führenden Institutionen wie dem Mount Sinai Hospital in New York und dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam zusammen, um Forschungsergebnisse schneller in die klinische Praxis zu überführen.Über Data4LifeDie D4L data4life gGmbH ist eine 2017 gegründete, gemeinnützige HealthTech-Organisation mit Sitz in Potsdam. Sie wird von der Hasso Plattner Foundation als alleinige Gesellschafterin gefördert. Ziel ist es, Gesundheitsdaten für Forschung in den Bereichen Public Health und Präzisionsmedizin nutzbar zu machen, um Prävention, Diagnose und Therapie entscheidend zu verbessern.Data4Life hat seinen Unternehmenssitz in Potsdam mit Standorten in Berlin und Singapur.Weitere Informationen: www.data4life.careÜber Hasso Plattner FoundationDie Hasso Plattner Foundation ist eine gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Potsdam. Sie wurde im Jahr 2015 von Hasso Plattner gegründet. Die Stiftung ist in den Bereichen Wissenschaft und Bildung, Soziales und Naturschutz sowie Kunst und Kultur aktiv.Weitere Informationen: www.plattnerfoundation.org/de/Pressekontakt:Daniela Wilbergmedia@data4life.caremobil +49 162 2729163Original-Content von: D4L data4life gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145666/6107739