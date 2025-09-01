HOOFDDORP, Niederlande, Sept. 01, 2025mit der Ankündigung einer neuen globalen Partnerschaft mit Plastic Bank, einer internationalen Plattform, die sich der Reduzierung von Plastikmüll widmet. EZVIZ baut auf der Dynamik seines Engagements am Weltumwelttag im Juni auf und setzt seine Mission unter dem Kampagnenslogan "Together for Change, Bottle by Bottle" fort, indem es langfristige Umweltambitionen mit dringenden Maßnahmen verbindet, um die Verschmutzung der Meere durch Plastik zu stoppen, während es umweltbewusste Werte in seinem gesamten Produktlebenszyklus verankert.

Allein im Jahr 2025 hat EZVIZ dazu beigetragen, die Verschmutzung von Gewässern durch mehr als 1.000.000 Plastikflaschen zu verhindern und die Beseitigung von 20.000 Kilogramm Plastikmüll aus gefährdeten Gebieten zu unterstützen. Diese Bemühungen haben sich auf 29 Gemeinden in Südostasien, Lateinamerika und Afrika ausgewirkt und zu spürbaren Fortschritten im Kampf gegen die Plastikverschmutzung geführt. Durch das innovative Kreislaufwirtschaftsmodell der Plastic Bank werden lokale Sammler in die Lage versetzt, weggeworfenes Plastik in wertvolle Ressourcen umzuwandeln, die den Lebensunterhalt sichern, die Widerstandsfähigkeit stärken und die Umwelt schützen.

"Mit EZVIZ beweisen wir, dass jede noch so kleine Aktion zum Schutz der Ozeane und zur Verbesserung von Gemeinschaften beitragen kann", sagte David Katz, Gründer von Plastic Bank. "Gemeinsam zeigen wir der Welt, dass Technologie eine Kraft für das Gute sein kann und eine Zukunft gestaltet, in der Menschen und der Planet Seite an Seite gedeihen."

Die Vision von EZVIZ geht über Partnerschaften hinaus und ist in der Verpflichtung verankert, intelligentere, sauberere und verantwortungsvollere Produkte zu entwickeln. Im Jahr 2024 hat das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem es 22,3 Tonnen Plastikmüll durch die weit verbreitete Verwendung von recycelten Materialien in seinem Staubsaugerroboter-Portfolio vermieden hat. Die Akku-Kameras wie EB3sind ein weiteres Beispiel für diesen umweltbewussten Ansatz. Sie kombinieren Solarenergie, um bis zu 80 % Energie zu sparen, mit etwa 80 % recycelbaren Komponenten, die alle in 100 % recycelbaren Materialien verpackt sind.

Nachhaltigkeit erstreckt sich auf jeden Aspekt der EZVIZ-Verpackung. Durch die Bevorzugung von papierbasierten und recycelten Materialien vermeidet das Unternehmen nun über eine Million Luftpolstertaschen pro Monat. Durch zusätzliche Maßnahmen wie optimierte Verpackungsformate und den Ersatz von gedruckten Etiketten durch Laserätzung konnten allein im Jahr 2024 1.573 Tonnen Papier eingespart werden, was den Fokus der Marke auf praktische, wirkungsvolle Lösungen unterstreicht.

"Unser Ansatz ist ganzheitlich: Wir schaffen Produkte, die einen echten Unterschied machen", sagt Sophie Zhang, Global Brand Director bei EZVIZ. "Wir glauben an eine Plastikreduzierung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, durch Technik unterstützt wird und global skalierbar ist."

