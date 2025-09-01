- im Anhang finden Sie den HV-Bericht von GSC-Research.Anhang: HVIFMImmobilien2025.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
IFM Immobilien AG: "Zurück in der Gewinnzone" - HV-Bericht von GSC-Research
11.07.
IFM Immobilien AG - HV am 21.08.2025
- die ordentliche Hauptversammlung findet am Donnerstag, dem 21. August 2025 im Vienna Haus, Raum "Meeting One", Bahnhofstr. 38, 61476 Kronberg um 10:00 Uhr statt.
IFM IMMOBILIEN AG
