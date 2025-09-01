© Foto: travel mania - Adobe StockGrünes Superfood: Das Superfood-Pulver Matcha erfährt einen Mega-Hype, auch jenseits von Hipster-Kiezen.Japan konsumiert Matcha schon seit dem 12. Jahrhundert - vor allem in stark ritualisierten Teezeremonien, für die nur ein Hauch Pulver benötigt wird. In den letzten Jahren ist die Nachfrage explodiert, da Matcha dank TikTok als antioxidantienreiches Superfood gilt. Laut Japans Finanzministerium exportierte das Land im vergangenen Jahr Grüntee im Wert von 36,4 Milliarden Yen (247 Mio. US-Dollar) - viermal so viel wie vor einem Jahrzehnt. Rund 44 Prozent gingen davon in die USA, überwiegend in Pulverform wie Matcha. Um die Belastung der alternden landwirtschaftlichen Gemeinden Japans zu …Den vollständigen Artikel lesen ...
