Montag, 01.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Blockbuster-Potenzial und Übernahmefantasie: Hier entsteht das nächste Big Pharma-Ziel!
WKN: A1J7MH | ISIN: GB00B7W0XJ61 | Ticker-Symbol: 0D0
Frankfurt
01.09.25 | 08:05
2,340 Euro
-0,04 % -0,001
BlackRock American Income Trust Plc - Blocklisting - Interim Review

BlackRock American Income Trust Plc - Blocklisting - Interim Review

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 01

BLOCK LISTING SIX MONTHLY RETURN

BlackRock American Income Trust plc (LEI: 549300WWOCXSC241W468)

Date: 1 September 2025

Name of applicant:

BlackRock American Income Trust plc

Name of scheme:

General Purpose block listing

Period of return:

From:

1 March 2025

To:

31 August 2025

Balance of unallotted securities under scheme(s) from previous return:

19,272,125

Plus:The amount by which the block scheme(s) has been increased since the date of the last return (if any increase has been applied for):

0

Less:Number of securities issued/allotted under scheme(s) during period (see LR3.5.7G):

0

Equals:Balance under scheme(s) not yet issued/allotted at end of period:

19,272,125

Name of contact:

Ms C Driscoll

Telephone number of contact:

0207 743 2427



© 2025 PR Newswire
