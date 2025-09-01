Volkswagen do Brasil will gegen ein Urteil Berufung einlegen, in dem das Unternehmen wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in den 1970er- und 1980er-Jahren verurteilt wurde.Ein Arbeitsgericht im Bundesstaat Pará sprach am Freitag Arbeitern zu, auf einer Farm des Autobauers in Schuldknechtschaft gehalten worden zu sein. Zudem hätten bewaffnete Wachen die Arbeiter überwacht. Das Gericht verhängte eine Entschädigungszahlung von 165 Millionen Reais (umgerechnet rund 26 Millionen Euro). Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP handelt es sich um die höchste Strafe, die jemals in Brasilien in einem solchen Fall ausgesprochen wurde. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass Volkswagen do …Den vollständigen Artikel lesen ...
